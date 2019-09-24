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РИА Новости

В ОП прокомментировали невыдачу американских виз российским парламентариям

15:59 24.09.2019
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© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в фотобанкПредседатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина считает, что невыдача американских виз членам делегации РФ для участия в Генассамблее ООН является неуважением ко всем участникам Генассамблеи.
"Это вопиющее нарушение международного права. В данном случае США являются всего лишь территорией, на которой проходит Генеральная ассамблея международной организации, в которую входят почти все государства мира – это неуважение ко всем участникам. Мы видим демонстрацию полного отсутствия дипломатии и её этикета", - говорится в комментарии Суторминой, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Флаг на здании посольства США в Большом Девятинском переулке в Москве
Вчера, 14:06РИА Новости
Американское посольство не стало комментировать невыдачу виз россиянам
Она также добавила, что на ближайшем заседании Генассамблеи ООН с участием неправительственных организаций представители ОП обязательно поднимут тему "дискриминации России со стороны США", а также будут требовать публичной реакции ООН на инцидент с невыдачей виз.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 15:05РИА Новости
Депутат оценил отказ выдать визы российской делегации для участия в ГА ООН
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Мария ЗахароваСергей ЛавровМИД РФГосдума РФМоскваООНРоссияСШАВ мире
Популярные комментарии
Надо что бы лишили всех чиновников, пропагандистов с ТВ, депутатов. И не только виз, но и гражданства, вида на жительства. А лучше вообще персонами нон грата объявили. Пусть свою недвижку за рубежом продают и деньги обратно в Россию инвестируют.
24 сентября, 16:26
Рязанский Сахар
2450004
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