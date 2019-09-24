В ОП прокомментировали невыдачу американских виз российским парламентариям

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Председатель Комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина считает, что невыдача американских виз членам делегации РФ для участия в Генассамблее ООН является неуважением ко всем участникам Генассамблеи.

"Это вопиющее нарушение международного права. В данном случае США являются всего лишь территорией, на которой проходит Генеральная ассамблея международной организации, в которую входят почти все государства мира – это неуважение ко всем участникам. Мы видим демонстрацию полного отсутствия дипломатии и её этикета", - говорится в комментарии Суторминой, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Она также добавила, что на ближайшем заседании Генассамблеи ООН с участием неправительственных организаций представители ОП обязательно поднимут тему "дискриминации России со стороны США", а также будут требовать публичной реакции ООН на инцидент с невыдачей виз.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.