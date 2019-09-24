Ректор УрГЭУ объяснил, зачем вуз мониторит соцсети студентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 сен - РИА Новости. Ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин после публикации в СМИ информации об угрозе отчисления учащегося вуза объяснил, что вуз мониторит соцсети для безопасности самих студентов.

Ранее местное издание ЕАН сообщило, что студента УрГЭУ хотят отчислить за то, что он в соцсети "ВКонтакте" состоит в сообществе, которое поддерживает ЛГБТ. Ректор вуза Яков Силин пояснил РИА Новости, что проверка страницы молодого человека, о котором написали СМИ, проводилась по просьбе его сверстников и действительно подтвердила размещение ссылки на его личной странице на ЛГБТ-сообщество.

Проректор по социальной работе УрГЭУ провел со студентом беседу на тему недопустимости пропаганды нетрадиционных отношений, но речи об отчислении не шло, подчеркнул Силин. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова назвала недопустимым вмешательство в личную жизнь студентов.

"Хочу сказать, чтобы все успокоились. Никаких сверхъестественных событий не происходит – идет обычная, размеренная жизнь одного из лучших экономических университетов страны… Очень важно, чтобы студентам была обеспечена безопасность и в местах проживания, если это общежития, и там, где происходит процесс обучения, - в учебных корпусах нашего вуза", - сказал ректор в своем обращении, опубликованном на YouTube.

По его словам, вуз таким образом профилактирует в среде студентов распространение таких явлений, как экстремизм, наркотики, суициды и другое.