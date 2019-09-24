Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T16:10Z
https://ria.ru/20190924/1559074155.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155907/17/1559071711_25:0:1166:642_1036x0_80_0_0_a78c8e4789ca7e93c802f0c9bdad228a.jpg
РИА Новости
Культура

Италия выдвинула на "Оскар" фильм о раскаявшемся мафиози

16:10 24.09.2019
153
© Ad Vitam Production (2019)Кадр из фильма "Предатель"
Кадр из фильма Предатель
© Ad Vitam Production (2019)
РИМ, 24 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Комиссия экспертов итальянской Национальной ассоциации киноиндустрии выдвинула в качестве претендента на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке картину "Предатель" режиссера Марко Белоккьо.
Фильм рассказывает охватывающую 20 лет историю сицилийского мафиози Томмазо Бушетты, который в начале 80-х годов был вынужден бежать в Бразилию из-за начавшейся в Италии войны мафиозных группировок, в которой погибают его дети. После ареста бразильская полиция возвращает Бушетту на родину, где он принимает решение нарушить клятву и начать сотрудничество с борцами с мафией.
"Предатель", главную роль в котором исполнил известный итальянский актер Пьерлуиджи Фавино, впервые был показан публике на последнем Каннском фестивале.
Премьера в Италии принесла фильму крупный коммерческий успех – в прокате он собрал свыше 4 миллионов евро.
© Ad Vitam Production (2019)Кадр из фильма "Предатель"
Кадр из фильма Предатель
© Ad Vitam Production (2019)
Кадр из фильма "Предатель"
Его главным конкурентами за путевку на церемонию американской киноакадемии были экранизация романа Джека Лондона, "Мартин Иден", исполнитель роли которого Лука Маринелли был признан лучшим актёром 76-го Венецианского кинофестиваля, а также "Пираньи Неаполя" по роману Роберто Савиано, рассказывающий о молодежной преступности южного итальянского города.
Полный список номинаций на "Оскар" будет представлен 13 января 2020 года. Вручение золотых статуэток состоится в Лос-Анджелесе 9 февраля.
Александр Петров
16 сентября, 15:14Культура
Фильм "Текст" с Александром Петровым может побороться за "Оскар"
200001
КультураКино и сериалыНовости культурыРимИталия
Рекомендуем
Картина Джованни Чимабуэ Христос осмеянный
Во Франции случайно обнаружили шедевр эпохи Возрождения
РИА
Новости
Блюзовый гитарист Би Би Кинг
Любимую гитару "Короля блюза" продали на аукционе за 280 тысяч долларов
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции
Киселев объяснил, почему интернет не может конкурировать с телевидением
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонова возмутил новый слоган IKEA
Лента
новостей
Актер Николас Кейдж во время фотокола фильма Джо
Николас Кейдж сыграет искателя трюфелей в фильме "Свинья"
Карета скорой помощи в Пакистане
В Пакистане пять человек погибли при землетрясении
Рене Зеллвегер в трейлере к фильму Джуди
Рене Зеллвегер рассказала, что сыграла Джуди в трудный период своей жизни
Президент США Дональд Трамп на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп выступил против госфинансирования абортов
Итальянский тенор Витторио Григоло
В Ковент-Гарден певца отстранили от выступлений за приставания к хористке
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне
США расширили список санкций против Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп с трибуны ООН раскритиковал коммунизм и социализм
Члены экипажа самолета А321, экстренно севшего на кукурузное поле
Экипаж аварийно севшего на кукурузное поле лайнера отправился на Байконур
Полиция
В Забайкалье водитель пытался скрыться от полиции с 60 килограммами конопли
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
Лента новостейМолния