Италия выдвинула на "Оскар" фильм о раскаявшемся мафиози

РИМ, 24 сен – РИА Новости, Александр Логунов. Комиссия экспертов итальянской Национальной ассоциации киноиндустрии выдвинула в качестве претендента на премию "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке картину "Предатель" режиссера Марко Белоккьо.

Фильм рассказывает охватывающую 20 лет историю сицилийского мафиози Томмазо Бушетты, который в начале 80-х годов был вынужден бежать в Бразилию из-за начавшейся в Италии войны мафиозных группировок, в которой погибают его дети. После ареста бразильская полиция возвращает Бушетту на родину, где он принимает решение нарушить клятву и начать сотрудничество с борцами с мафией.

"Предатель", главную роль в котором исполнил известный итальянский актер Пьерлуиджи Фавино, впервые был показан публике на последнем Каннском фестивале.

Премьера в Италии принесла фильму крупный коммерческий успех – в прокате он собрал свыше 4 миллионов евро.

© Ad Vitam Production (2019) Кадр из фильма "Предатель" © Ad Vitam Production (2019) Кадр из фильма "Предатель"

Его главным конкурентами за путевку на церемонию американской киноакадемии были экранизация романа Джека Лондона, "Мартин Иден", исполнитель роли которого Лука Маринелли был признан лучшим актёром 76-го Венецианского кинофестиваля, а также "Пираньи Неаполя" по роману Роберто Савиано, рассказывающий о молодежной преступности южного итальянского города.