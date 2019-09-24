Связь между ЭКО и развитием опухоли мозга не доказана, заявили в Минздраве

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Результатов исследований о связи экстракорпорального оплодотворения и развития опухоли мозга в мире пока нет, но работа по определению причин развития рака мозга ведется, заявил главный внештатный онколог Минздрава РФ Андрей Каприн.

"Все то, что происходит с заболеваемостью, со смертностью в научном сообществе может основываться только на многокагортных исследованиях. Многокагортных исследований в мире по этому направлению просто нет", - сказал Каприн журналистам.

При этом он отметил, что работа по определению причин возникновения заболеваний головного мозга, в том числе онкологических, ведется.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации актрисы Анастасии Заворотнюк в тяжелом состоянии. Ее представитель Стас Христов в разговоре с РИА Новости сообщил, что сама артистка называет эти сведения "бредом". Некоторые СМИ со ссылкой на источники сообщают, что у артистки диагностировали злокачественную опухоль мозга на последней стадии. Некоторые издания связывают это заболевание с гормонотерапией во время процедуры ЭКО.