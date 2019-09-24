Архыз примет фестиваль уличной культуры

ЧЕРКЕССК, 24 сен – РИА Новости. Курорт Архыз в Карачаево-Черкесии соберет любителей уличной культуры со всех республик Северо-Кавказского федерального округа – там 28 сентября пройдет фестиваль уличной культуры, который завершит летний сезон отдыха на курорте, сообщили в пресс-службе главы Карачаево-Черкесии.

В программе "АрхызФанФест" - соревнования по паркуру и фрирану, мастер-классы по "городской акробатике", хождению по стропе (слеклайн), созданию граффити, в том числе теггингу и каллиграфии. Участие в соревнованиях уже подтвердили более сотни спортсменов.

Все мероприятия, том числе лекции и мастер-классы от профессионалов стрит-арта, бесплатны для всех желающих.