В Ковент-Гарден певца отстранили от выступлений за приставания к хористке

"После предполагаемого инцидента 18 сентября с участием итальянского тенора Витторио Григоло Королевский оперный театр немедленно начал расследование, из-за чего г-на Григоло временно отстранили", — прокомментировал ситуацию представитель театра.

Пока идет расследование, от дальнейших комментариев в учреждении отказались.

Инцидент произошел в конце оперы Шарля Гуно "Фауст", в которой Григоло выступал в главной роли, во время двухнедельного турне по Японии.