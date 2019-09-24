В Ковент-Гарден певца отстранили от выступлений за приставания к хористке

МОСКВА, 24 сен – РИА Новости. Итальянского тенора Витторио Григоло лишили возможности выступать в постановке лондонского Королевского театра Ковент-Гарден за то, что он приставал к участнице хора, сообщает The Sun.
"После предполагаемого инцидента 18 сентября с участием итальянского тенора Витторио Григоло Королевский оперный театр немедленно начал расследование, из-за чего г-на Григоло временно отстранили", — прокомментировал ситуацию представитель театра.
Пока идет расследование, от дальнейших комментариев в учреждении отказались.
Инцидент произошел в конце оперы Шарля Гуно "Фауст", в которой Григоло выступал в главной роли, во время двухнедельного турне по Японии.
Тенора в спектакле заменил российский оперный певец Георгий Васильев.
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