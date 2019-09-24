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РИА Новости

Опубликовано видео проезда тестового состава по Крымскому мосту

15:50 24.09.2019 (обновлено: 16:41 24.09.2019)
24158
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Опубликованы кадры проезда тестового поезда по Крымскому мосту.
Во вторник журналисты впервые проехали по его железнодорожной части. По словам владельца компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга, основное движение предположительно запустят в декабре.
Крымский мост
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Руководитель проекта Александр Островский рассказал РИА Новости, что строительные работы идут по графику. В частности, специалисты завершили монтаж мостовых конструкций, сейчас прокладывают железнодорожные коммуникации.
Ранее в инфоцентре "Крымский мост" сообщили, что на железнодорожной части устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов. Составы будут двигаться со скоростью до 80 километров в час.
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Также в настоящий момент идут работы по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути. Формируются контррельсы — дополнительные рельсы внутри основной колеи.
Крымский мост является самым протяженным в России: он достигает 19 километров в длину.
В мае прошлого года Владимир Путин открыл его автомобильную часть — изначально запуск планировался на конец года, однако работы завершили с опережением.
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Обсудить 22
Крымский мостАркадий РотенбергВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Отлично!!!
24 сентября, 15:53
Арсений Понфиленко
8210002
Крымчане должны сидеть без электричества, воды, еды, связи, без права выезда, пока не поймут, что американский концлагерь - рай!
24 сентября, 18:02
Оё Сарказми
3632025
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