Опубликовано видео проезда тестового состава по Крымскому мосту

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МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Опубликованы кадры проезда тестового поезда по Крымскому мосту.

Во вторник журналисты впервые проехали по его железнодорожной части. По словам владельца компании "СГМ-Мост" Аркадия Ротенберга, основное движение предположительно запустят в декабре.

Руководитель проекта Александр Островский рассказал РИА Новости, что строительные работы идут по графику. В частности, специалисты завершили монтаж мостовых конструкций, сейчас прокладывают железнодорожные коммуникации.

Ранее в инфоцентре "Крымский мост" сообщили, что на железнодорожной части устанавливают системы автоматического контроля и управления движением поездов. Составы будут двигаться со скоростью до 80 километров в час.

Также в настоящий момент идут работы по балластировке щебнем, рихтовке и выправке верхнего строения пути. Формируются контррельсы — дополнительные рельсы внутри основной колеи.

Крымский мост является самым протяженным в России: он достигает 19 километров в длину.