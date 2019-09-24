В Приморье летом зафиксировали рекордное число тайфунов

"Мы побили рекорд по количеству тайфунов - пять тайфунов на очень короткий промежуток времени. Такого не было за всю историю наблюдений и прогнозирования. Мы побили рекорд по количеству осадков за август, более 500 миллиметров, такого за 90 лет тоже не наблюдалось", - сказал глава Приморского отделения Росгидромета Борис Кубай.