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РИА Новости

В Приморье летом зафиксировали рекордное число тайфунов

15:40 24.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рекордное количество тайфунов и аномальное число осадков зафиксировано в Приморье летом 2019 года, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы побили рекорд по количеству тайфунов - пять тайфунов на очень короткий промежуток времени. Такого не было за всю историю наблюдений и прогнозирования. Мы побили рекорд по количеству осадков за август, более 500 миллиметров, такого за 90 лет тоже не наблюдалось", - сказал глава Приморского отделения Росгидромета Борис Кубай.
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Максим ЯковенкоПриморьеРосгидрометРоссияОбщество
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