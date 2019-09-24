В Приморье летом зафиксировали рекордное число тайфунов

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Рекордное количество тайфунов и аномальное число осадков зафиксировано в Приморье летом 2019 года, заявил глава Росгидромета Максим Яковенко на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
"Мы побили рекорд по количеству тайфунов - пять тайфунов на очень короткий промежуток времени. Такого не было за всю историю наблюдений и прогнозирования. Мы побили рекорд по количеству осадков за август, более 500 миллиметров, такого за 90 лет тоже не наблюдалось", - сказал глава Приморского отделения Росгидромета Борис Кубай.
Ранее сообщалось, что в конце августа в Приморье был введен режим ЧС из-за ливней и паводков.