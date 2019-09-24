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РИА Новости

Первому космонавту ОАЭ разрешили полет на орбиту

15:39 24.09.2019
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© Фото : предоставлено Космическим центром ОАЭ имени Мухаммеда бен РашидаКосмонавты ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди во время отливки предназначенных для них кресел для отправки на МКС
Космонавты ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди во время отливки предназначенных для них кресел для отправки на МКС
© Фото : предоставлено Космическим центром ОАЭ имени Мухаммеда бен Рашида
БАЙКОНУР (Казахстан), 24 сен - РИА Новости. Государственная межведомственная комиссия во время заседания на космодроме Байконур утвердила экипаж очередной экспедиции, которая завтра отправится в полет.
"Экипаж утвержден", - сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.
На борту "Союза МС-15" стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Космонавт ОАЭ пробудет на станции до 3 октября, когда вернется на Землю.
На орбиту корабль выведет ракета "Союз-ФГ". Сам пилотируемый пуск состоится 25 сентября в 16.58 мск. Стыковка корабля с МКС произойдет в тот же день в 22.45.
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Предстоящий старт интересен не только полетом первого гражданина ОАЭ, но и тем, что это последний полет ракеты "Союз-ФГ" и последний пуск с "Гагаринского старта" перед закрытием его на модернизацию. Ракеты "Союз-ФГ", в которых используются украинские комплектующие, со следующего года заменят полностью изготовленные из российских компонентов ракеты "Союз-2.1а".
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Джессика МеирХаззаа аль-МансуриСоюз-ФГОлег СкрипочкаМеждународная космическая станцияРоскосмосОАЭРИА НаукаВ мире
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