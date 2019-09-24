Первому космонавту ОАЭ разрешили полет на орбиту

Космонавты ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди во время отливки предназначенных для них кресел для отправки на МКС

© Фото : предоставлено Космическим центром ОАЭ имени Мухаммеда бен Рашида Космонавты ОАЭ Хаззаа аль-Мансури и Султан аль-Нейяди во время отливки предназначенных для них кресел для отправки на МКС

БАЙКОНУР (Казахстан), 24 сен - РИА Новости. Государственная межведомственная комиссия во время заседания на космодроме Байконур утвердила экипаж очередной экспедиции, которая завтра отправится в полет.

"Экипаж утвержден", - сообщили в пресс-службе госкорпорации Роскосмос.

На борту "Союза МС-15" стартуют россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури. Космонавт ОАЭ пробудет на станции до 3 октября, когда вернется на Землю.

На орбиту корабль выведет ракета "Союз-ФГ". Сам пилотируемый пуск состоится 25 сентября в 16.58 мск. Стыковка корабля с МКС произойдет в тот же день в 22.45.