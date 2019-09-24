Исполняющим обязанности мэра Назрани стал Урусхан Евлоев

НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Бывший кандидат на пост главы Ингушетии Урусхан Евлоев во вторник назначен исполняющим обязанности мэра Назрани, сообщает городская администрация.

Ранее мэр самого крупного города в Ингушетии – Назрани – Алихан Тумгоев покинул свой пост после истечения срока полномочий.

"Исполняющим обязанности мэра Назрани назначен Урусхан Евлоев​. За его кандидатуру проголосовали 20 из 25 депутатов горсовета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 47-летний Евлоев до этого являлся депутатом горсовета Назрани, он возглавляет совет регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Ингушетии.​ Кандидатура Евлоева трижды - в 2013, 2018 и 2019 годах - вносилась в народное собрание республики для назначения на пост главы региона.