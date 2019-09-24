Исполняющим обязанности мэра Назрани стал Урусхан Евлоев

НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Бывший кандидат на пост главы Ингушетии Урусхан Евлоев во вторник назначен исполняющим обязанности мэра Назрани, сообщает городская администрация.
Ранее мэр самого крупного города в Ингушетии – Назрани – Алихан Тумгоев покинул свой пост после истечения срока полномочий.
"Исполняющим обязанности мэра Назрани назначен Урусхан Евлоев. За его кандидатуру проголосовали 20 из 25 депутатов горсовета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 47-летний Евлоев до этого являлся депутатом горсовета Назрани, он возглавляет совет регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Ингушетии. Кандидатура Евлоева трижды - в 2013, 2018 и 2019 годах - вносилась в народное собрание республики для назначения на пост главы региона.
Во вторник Евлоев в новом статусе провел первое совещание со своими заместителями и главами административных округов, отметив, что главная задача остается прежней — дальнейшее развитие Назрани. "Моя задача - направить все усилия на развитие города, и вы должны мне в этом помогать", - цитируются в сообщении его слова.