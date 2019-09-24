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РИА Новости

Исполняющим обязанности мэра Назрани стал Урусхан Евлоев

15:34 24.09.2019
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© Фото : сайт Администрации города НазраньУрусхан Евлоев
Урусхан Евлоев
© Фото : сайт Администрации города Назрань
Урусхан Евлоев. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 24 сен – РИА Новости. Бывший кандидат на пост главы Ингушетии Урусхан Евлоев во вторник назначен исполняющим обязанности мэра Назрани, сообщает городская администрация.
Ранее мэр самого крупного города в Ингушетии – Назрани – Алихан Тумгоев покинул свой пост после истечения срока полномочий.
"Исполняющим обязанности мэра Назрани назначен Урусхан Евлоев​. За его кандидатуру проголосовали 20 из 25 депутатов горсовета", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 47-летний Евлоев до этого являлся депутатом горсовета Назрани, он возглавляет совет регионального отделения партии "Справедливая Россия" в Ингушетии.​ Кандидатура Евлоева трижды - в 2013, 2018 и 2019 годах - вносилась в народное собрание республики для назначения на пост главы региона.
Махмуд-Али Калиматов
21 сентября, 18:13РИА Новости
Глава Ингушетии назначил заместителя председателя правительства
Во вторник Евлоев в новом статусе провел первое совещание со своими заместителями и главами административных округов, отметив, что главная задача остается прежней — дальнейшее развитие Назрани. "Моя задача - направить все усилия на развитие города, и вы должны мне в этом помогать", - цитируются в сообщении его слова.
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ИнгушетияНазраньПолитика
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