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РИА Новости

Сейм Литвы разрешил расследовать связи депутата Розовой с дипломатами из РФ

15:33 24.09.2019 (обновлено: 15:44 24.09.2019)
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© Фото : Lietuvos Respublikos SeimasДепутат сейма Литвы Ирина Розова
Депутат сейма Литвы Ирина Розова
© Фото : Lietuvos Respublikos Seimas
Депутат сейма Литвы Ирина Розова. Архивное фото
ВИЛЬНЮС, 24 сен - РИА Новости. Сейм Литвы поддержал проведение расследования деятельности депутата литовского парламента, члена фракции "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС) Ирины Розовой и ее контактов с российскими дипломатами, а также действий политиков, получивших информацию об этом, передает Sputnik Литва.
Ранее парламентский комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) выяснил, что у депутата нет доступа к работе с секретной информацией. Также КНБО стало известно, что в январе прошлого года спикер парламента Викторас Пранцкетис получил от департамента госбезопасности (ДГБ) незасекреченное письмо с информацией о том, почему Розовой было отказано в доступе к важным данным. Розова подтвердила, что ей было отказано в доступе из-за ошибки, так как она не указала в анкете для спецслужб информацию о встречах с российскими дипломатами.
Сейм Литвы. Архивное фото
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"За проголосовали 86 депутатов, 12 парламентариев воздержались и лишь один был против", - пишет Sputnik.
Как отмечает агентство, провести расследование поручено КНБО. Комиссия должна определить, какую информацию о связях Розовой с российскими дипломатами ДГБ передал Пранцкетису и кто еще ознакомился с этой справкой, какие действия были приняты. Также предстоит узнать, не были ли действия Розовой направлены против интересов Литвы и не представляет ли это угрозу для страны.
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Высокий уровень абсурда. Зачем в Литве готовятся к "войне с Россией" Вероятность "российской агрессии" против Литвы невелика, но в республике готовятся к маловероятной войне, пишут американские СМИ. Любому нормальному человеку ясна абсурдность антироссийской риторики в Прибалтике, отметил в эфире радио Sputnik политолог Алексей Зудин.
"Расследование коснется того, не пытались ли представители российского дипкорпуса или сотрудники спецслужб, поддерживая контакты с литовским депутатом, повлиять на политическую систему республики, внутреннюю политику, избирательные кампании и их финансирование. Комиссии предстоит установить, не были ли в это вовлечены другие литовские политики или госслужащие", - добавляет Sputnik.
Отмечается, что комиссия должна будет провести расследование и представить результаты в Сейм до 1 декабря.
Подробнее о событиях в Литве читайте на сайте Sputnik Литва >>
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