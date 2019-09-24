Сейм Литвы разрешил расследовать связи депутата Розовой с дипломатами из РФ

ВИЛЬНЮС, 24 сен - РИА Новости. Сейм Литвы поддержал проведение расследования деятельности депутата литовского парламента, члена фракции "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС) Ирины Розовой и ее контактов с российскими дипломатами, а также действий политиков, получивших информацию об этом, передает Сейм Литвы поддержал проведение расследования деятельности депутата литовского парламента, члена фракции "Избирательная акция поляков Литвы – Союз христианских семей" (ИАПЛ-СХС) Ирины Розовой и ее контактов с российскими дипломатами, а также действий политиков, получивших информацию об этом, передает Sputnik Литва

Ранее парламентский комитет по национальной безопасности и обороне (КНБО) выяснил, что у депутата нет доступа к работе с секретной информацией. Также КНБО стало известно, что в январе прошлого года спикер парламента Викторас Пранцкетис получил от департамента госбезопасности (ДГБ) незасекреченное письмо с информацией о том, почему Розовой было отказано в доступе к важным данным. Розова подтвердила, что ей было отказано в доступе из-за ошибки, так как она не указала в анкете для спецслужб информацию о встречах с российскими дипломатами.

"За проголосовали 86 депутатов, 12 парламентариев воздержались и лишь один был против", - пишет Sputnik.

Как отмечает агентство, провести расследование поручено КНБО. Комиссия должна определить, какую информацию о связях Розовой с российскими дипломатами ДГБ передал Пранцкетису и кто еще ознакомился с этой справкой, какие действия были приняты. Также предстоит узнать, не были ли действия Розовой направлены против интересов Литвы и не представляет ли это угрозу для страны.

"Расследование коснется того, не пытались ли представители российского дипкорпуса или сотрудники спецслужб, поддерживая контакты с литовским депутатом, повлиять на политическую систему республики, внутреннюю политику, избирательные кампании и их финансирование. Комиссии предстоит установить, не были ли в это вовлечены другие литовские политики или госслужащие", - добавляет Sputnik.

Отмечается, что комиссия должна будет провести расследование и представить результаты в Сейм до 1 декабря.