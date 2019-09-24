Пушков отреагировал на невыдачу американских виз российским парламентариям

В посольстве США назвали «частным случаем» отказ в визе ряду членов СФ и дипломатов для участия в ГА ООН. Нет, это не частный, а совершенно особый случай: сенаторы ехали не к ним в гости, а на ГА. США вообще не имели права им отказывать. Это сознательная и продуманная акция.