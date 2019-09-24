Пушков отреагировал на невыдачу американских виз российским парламентариям

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков после отказа США выдать визы членам российской делегации на Генассамблее ООН напомнил, что парламентарии "ехали не в гости", а на официальное мероприятие.
Сенатор отверг утверждение американского посольства, что решение по визам является частным случаем. По его мнению, это продуманная акция.
В посольстве США назвали «частным случаем» отказ в визе ряду членов СФ и дипломатов для участия в ГА ООН. Нет, это не частный, а совершенно особый случай: сенаторы ехали не к ним в гости, а на ГА. США вообще не имели права им отказывать. Это сознательная и продуманная акция.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) September 24, 2019
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что ему не дали разрешение на въезд, из-за чего он вынужден пропустить сессию Генассамблеи ООН. Позже появилась информация, что США отказались впустить еще несколько российских делегатов.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет 74-ая сессия ГА ООН. Глава МИД Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч, а также примет участие в заседаниях Совбеза ООН и переговорах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах.