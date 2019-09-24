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РИА Новости

Пушков отреагировал на невыдачу американских виз российским парламентариям

15:27 24.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловСенатор Алексей Пушков
Сенатор Алексей Пушков
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Сенатор Алексей Пушков. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Член Совета Федерации Алексей Пушков после отказа США выдать визы членам российской делегации на Генассамблее ООН напомнил, что парламентарии "ехали не в гости", а на официальное мероприятие.
Сенатор отверг утверждение американского посольства, что решение по визам является частным случаем. По его мнению, это продуманная акция.
Ранее председатель комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев заявил, что ему не дали разрешение на въезд, из-за чего он вынужден пропустить сессию Генассамблеи ООН. Позже появилась информация, что США отказались впустить еще несколько российских делегатов.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет 74-ая сессия ГА ООН. Глава МИД Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч, а также примет участие в заседаниях Совбеза ООН и переговорах министров иностранных дел в многосторонних и региональных форматах.
74-я сессич Генеральной Ассамблеи ООН
Вчера, 13:07РИА Новости
В Кремле назвали отказ выдать визы делегации на ГА ООН неприемлемым
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Генассамблея ООНСовет Федерации РФСовет Безопасности ООНАлексей ПушковНью-Йорк (город)ООНСШАВ мире
Популярные комментарии
США стараются сделать Кремлю приятное. Всякий раз когда они плюют в лицо России , кремль вместо ответа благодарит и просит плюнуть еще. И те с удовольствием плюют.
24 сентября, 15:58
Vladidmir Kanygin
59180138
Ну и ничего страшного. Нефиг туда такой толпой ехать, деньги наши прожигать. )))
24 сентября, 17:12
Manolo
3440003
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