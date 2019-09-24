Спасение аргентинской девочки из пятиметровой скважины попало на видео

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. В Аргентине полуторагодовалая девочка провалилась в пятиметровую скважину с питьевой водой, сообщает издание Daily Mail. Видео с места спасения ребенка появилось в Сети.
Инцидент произошел в деревне Сеньора Пуджио, когда ребенок гулял с собакой. Местные жители сразу вызвали спасателей. Когда экстренные службы прибыли на место происшествия, они обнаружили, что отец девочки лежал около скважины и пытался при помощи телефона подсветить место, куда провалилась дочь.
На опубликованной записи видно, как спасатели выкапывают траншею, чтобы спасти ребенка. Для работ привлекли спецтехнику. Через три часа девочку извлекли на поверхность под аплодисменты жителей деревни.
Она не получила серьезных травм. Местные власти ведут расследование произошедшего.