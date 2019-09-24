Спасение аргентинской девочки из пятиметровой скважины попало на видео

Инцидент произошел в деревне Сеньора Пуджио, когда ребенок гулял с собакой. Местные жители сразу вызвали спасателей. Когда экстренные службы прибыли на место происшествия, они обнаружили, что отец девочки лежал около скважины и пытался при помощи телефона подсветить место, куда провалилась дочь.