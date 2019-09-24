Следствие опровергло слухи, что жена Круга знала его убийц

ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Супруга певца Михаила Круга не была знакома с участниками его убийства, сообщила журналистам во вторник следователь по особо важным делам тверского управления СК РФ Алина Дубасова.

Ранее тверская журналистка Галина Жевнова заявила в эфире Первого канала , что вдова Михаила Круга Ирина якобы была знакома с членом банды "Тверские волки" Александром Агеевым, участвовавшим в налете на особняк певца, и обнималась с ним в ресторане.

"С [непосредственным исполнителем убийства Дмитрием] Веселовым Ирина Круг знакома не была. Агеева тоже не знала. К ним в дом они вхожи не были", - сказала Дубасова.

По ее словам, Ирина Круг зналась с однофамильцем Веселова.

О том, что Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, Следственный комитет объявил накануне. Новые данные раскрыли специально этапированные из колоний члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.

Агеев рассказал, что убийство певца не планировалось, криминальный авторитет велел им только обокрасть особняк певца, чтобы впоследствии сделать того своим должником. Однако Круг с женой неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох.

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В результате Веселов дважды выстрелил в Круга из пистолета ТТ, после чего злоумышленники скрылись. Артист скончался в больнице.