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РИА Новости

Следствие опровергло слухи, что жена Круга знала его убийц

15:09 24.09.2019
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© Фото : страница "Фонд Творческого Наследия Михаила Круга" во ВКонтактеМихаил Круг
Михаил Круг
© Фото : страница "Фонд Творческого Наследия Михаила Круга" во ВКонтакте
Михаил Круг. Архивное фото
ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Супруга певца Михаила Круга не была знакома с участниками его убийства, сообщила журналистам во вторник следователь по особо важным делам тверского управления СК РФ Алина Дубасова.
Ранее тверская журналистка Галина Жевнова заявила в эфире Первого канала, что вдова Михаила Круга Ирина якобы была знакома с членом банды "Тверские волки" Александром Агеевым, участвовавшим в налете на особняк певца, и обнималась с ним в ресторане.
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"С [непосредственным исполнителем убийства Дмитрием] Веселовым Ирина Круг знакома не была. Агеева тоже не знала. К ним в дом они вхожи не были", - сказала Дубасова.
По ее словам, Ирина Круг зналась с однофамильцем Веселова.
О том, что Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов, Следственный комитет объявил накануне. Новые данные раскрыли специально этапированные из колоний члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
Агеев рассказал, что убийство певца не планировалось, криминальный авторитет велел им только обокрасть особняк певца, чтобы впоследствии сделать того своим должником. Однако Круг с женой неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох.
В результате Веселов дважды выстрелил в Круга из пистолета ТТ, после чего злоумышленники скрылись. Артист скончался в больнице.
Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, из мести застрелил другой член банды "Тверские волки" Александр Осипов (Осипов-младший). По словам последнего, он был знаком с певцом и был поклонником его творчества.
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Расследование убийства Михаила КругаСледственный комитет РФМихаил КругРоссияПроисшествия
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