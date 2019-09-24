Медведев: "Почта России" после реорганизации должна стать самодостаточной

ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил акционирование "Почты России" и заявил, что после реорганизации компания должна стать самодостаточной.

"Задача руководства компании остается прежней: превратить "Почту России" в успешную организацию, которая будет функционировать самодостаточно без финансовой подпитки со стороны государства, будет играть более значительную роль на рынке информационных и логистических услуг", — сказал глава правительства на совещании о развитии "Почты России".

Премьер сообщил, что подписал два распоряжения об акционировании компании.

Согласно одному из документов, ныне действующее ФГУП "Почта России" передает в уставный капитал создаваемого акционерного общества 52 тысячи объектов недвижимости и почти 46 тысяч земельных участков.

Государственная регистрация нового юрлица и оформление прав на имущество должны завершиться не позднее 1 октября.

Второе подписанное премьером распоряжение утверждает устав акционерного общества. Оно становится правопреемником ФГУП, 100 процентов акций АО будут принадлежать Российской Федерации.

Уставный капитал общества составляет примерно 15,75 миллиарда рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1000 рублей.

Согласно уставу, АО "Почта России" вправе выплачивать дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года.

Совет директоров будет назначаться правительством на срок не более пяти лет. Кабмин может представить в его состав 11 человек, еще по одному члену могут выдвинуть Совет Федерации, Госдума и профсоюз.