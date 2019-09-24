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РИА Новости

Медведев: "Почта России" после реорганизации должна стать самодостаточной

15:09 24.09.2019 (обновлено: 16:56 24.09.2019)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание "Об отдельных вопросах развития АО "Почта России"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание Об отдельных вопросах развития АО Почта России
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев проводит совещание "Об отдельных вопросах развития АО "Почта России"
ГОРКИ, 24 сен — РИА Новости. Председатель правительства Дмитрий Медведев утвердил акционирование "Почты России" и заявил, что после реорганизации компания должна стать самодостаточной.

"Задача руководства компании остается прежней: превратить "Почту России" в успешную организацию, которая будет функционировать самодостаточно без финансовой подпитки со стороны государства, будет играть более значительную роль на рынке информационных и логистических услуг", — сказал глава правительства на совещании о развитии "Почты России".

Премьер сообщил, что подписал два распоряжения об акционировании компании.
Согласно одному из документов, ныне действующее ФГУП "Почта России" передает в уставный капитал создаваемого акционерного общества 52 тысячи объектов недвижимости и почти 46 тысяч земельных участков.
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Второе подписанное премьером распоряжение утверждает устав акционерного общества. Оно становится правопреемником ФГУП, 100 процентов акций АО будут принадлежать Российской Федерации.
Уставный капитал общества составляет примерно 15,75 миллиарда рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1000 рублей.
Согласно уставу, АО "Почта России" вправе выплачивать дивиденды по итогам первого квартала, полугодия, девяти месяцев и отчетного года.
Совет директоров будет назначаться правительством на срок не более пяти лет. Кабмин может представить в его состав 11 человек, еще по одному члену могут выдвинуть Совет Федерации, Госдума и профсоюз.
Председателя совета назначает правительство. Гендиректор АО "Почта России" назначается на срок не более пяти лет, он входит в совет директоров и может его возглавлять.
Александр Дюков (справа) и Никита Симонян
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Дмитрий МедведевПочта РоссииРоссияЭкономика
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