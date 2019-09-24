Депутат оценил отказ выдать визы российской делегации для участия в ГА ООН

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инцидент с невыдачей американских виз членам делегации РФ для участия в Генассамблее ООН можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны, поскольку формирование таких делегаций - неоспоримая компетенция России, а не США, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член думской комиссии по расследованию вмешательств в дела РФ извне Адальби Шхагошев.

"Рассматриваем этот инцидент как новый формат вмешательства во внутренние дела России. Формирование такой делегации - это неоспоримая компетенция нашего государства, но никак не Соединённых Штатов. Вашингтон предоставляет лишь техническую площадку и никак не может мешать полноценной работе. Когда создавалась комиссия Госдумы по вмешательству в наши внутренние дела, мы говорили, что круг вопросов, ее интересующих, связан не только с выборным процессом. Сегодняшняя ситуация в Генассамблее именно об этом", - отметил Шхагошев.

"Для нас сейчас подчеркнуто не важно мнение США, но принципиально важна реакция ООН. Для ООН такие неординарные и легкомысленные выходки посольства США - это некая черта, политический дедлайн. ООН пора стать мобильнее во всех смыслах, мы готовы это поддержать. Для нового посла США в России есть повестка по работе с нашей комиссией", - добавил парламентарий.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.