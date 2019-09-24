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РИА Новости

Депутат оценил отказ выдать визы российской делегации для участия в ГА ООН

15:05 24.09.2019 (обновлено: 15:06 24.09.2019)
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© AP Photo / Frank Franklin IIЗаседание Генеральной Ассамблеи ООН
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН
© AP Photo / Frank Franklin II
Заседание Генеральной Ассамблеи ООН. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Инцидент с невыдачей американских виз членам делегации РФ для участия в Генассамблее ООН можно расценивать как вмешательство во внутренние дела страны, поскольку формирование таких делегаций - неоспоримая компетенция России, а не США, заявил РИА Новости депутат Госдумы, член думской комиссии по расследованию вмешательств в дела РФ извне Адальби Шхагошев.
"Рассматриваем этот инцидент как новый формат вмешательства во внутренние дела России. Формирование такой делегации - это неоспоримая компетенция нашего государства, но никак не Соединённых Штатов. Вашингтон предоставляет лишь техническую площадку и никак не может мешать полноценной работе. Когда создавалась комиссия Госдумы по вмешательству в наши внутренние дела, мы говорили, что круг вопросов, ее интересующих, связан не только с выборным процессом. Сегодняшняя ситуация в Генассамблее именно об этом", - отметил Шхагошев.
"Для нас сейчас подчеркнуто не важно мнение США, но принципиально важна реакция ООН. Для ООН такие неординарные и легкомысленные выходки посольства США - это некая черта, политический дедлайн. ООН пора стать мобильнее во всех смыслах, мы готовы это поддержать. Для нового посла США в России есть повестка по работе с нашей комиссией", - добавил парламентарий.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.
Генеральная ассамблея ООН
Вчера, 12:52РИА Новости
Эксперт прокомментировал невыдачу россиянам американских виз на ГА ООН
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации, в том числе глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев и глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Леонид СлуцкийМария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФГосдума РФООНРоссияСШАВ мире
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