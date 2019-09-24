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РИА Новости

Мадуро прибыл в Москву

15:04 24.09.2019 (обновлено: 15:31 24.09.2019)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент Венесуэлы Николас Мадуро
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Венесуэлы Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил в своем Twitter, что прибыл в Москву.
Ранее источник, наблюдавший прибытие президента в одном из столичных аэропортов, заявил РИА Новости о прибытии Мадуро в Москву.
"Мы прибыли на российскую Родину, чтобы укрепить наши исторические и крайне положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братские отношения, которые мы построили за эти годы, являются краеугольным камнем для строительства процветающего будущего Венесуэлы", - написал венесуэльский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой. Как добавили в пресс-службе Кремля, лидеры также обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений.
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Визит Мадуро в РоссиюВенесуэлаНиколас МадуроМоскваПолитика
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