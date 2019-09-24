Мадуро прибыл в Москву

"Мы прибыли на российскую Родину, чтобы укрепить наши исторические и крайне положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братские отношения, которые мы построили за эти годы, являются краеугольным камнем для строительства процветающего будущего Венесуэлы", - написал венесуэльский лидер.