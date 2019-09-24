Мадуро прибыл в Москву

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил в своем Twitter, что прибыл в Москву.
Ранее источник, наблюдавший прибытие президента в одном из столичных аэропортов, заявил РИА Новости о прибытии Мадуро в Москву.
Llegamos a la Patria rusa para afianzar nuestras históricas y muy positivas relaciones de intercambio y respeto entre nuestros pueblos. La hermandad que hemos construido a lo largo de los años, es eje fundamental para la construcción del futuro próspero de Venezuela. pic.twitter.com/maQ0zDE71X— Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 24 сентября 2019 г.
"Мы прибыли на российскую Родину, чтобы укрепить наши исторические и крайне положительные взаимоотношения и уважение между нашими народами. Братские отношения, которые мы построили за эти годы, являются краеугольным камнем для строительства процветающего будущего Венесуэлы", - написал венесуэльский лидер.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин в среду проведет в Москве переговоры с венесуэльским коллегой. Как добавили в пресс-службе Кремля, лидеры также обсудят актуальные вопросы двусторонних отношений.