СК: заказчик кражи из дома Михаила Круга переживал из-за убийства певца

ТВЕРЬ, 24 сен – РИА Новости. Заказчиком ограбления дома Михаила Круга, во время которого певца застрелили, был основатель банды "Тверские волки" Александр Костенко по кличке Лом, и он переживал из-за гибели Круга, сообщил журналистам руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тверской области Шихбала Амирсеидов.

"Свидетель Осипов, осужденный за убийство Веселова, говорил, что им получена информация, что Костенко заказал совершение кражи из дома Круга и переживал, что Круг погиб", - сказал Амирсеидов.

Он напомнил, что, согласно изначальному плану нападавших, планировалось украсть из дома певца ценности и иконы.

Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В понедельник СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.

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