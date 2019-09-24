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РИА Новости

В Киеве суд начал слушать иск по делу о национализации Приватбанка

14:56 24.09.2019
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваОтделение "ПриватБанка"
Отделение ПриватБанка
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Отделение "ПриватБанка". Архивное фото
КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Первое заседание Хозяйственного суда Киева по сути иска о законности договоров, которые заключало государство в процессе национализации Приватбанка, состоялось во вторник, сообщил адвокат Андрей Пожидаев.
Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.
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"Сегодня (во вторник – ред.) состоялось первое заседание по рассмотрению данного дела по сути, было заслушано вступительное слово истцов, у нас два истца, а также возражения ответчиков, их восемь на заявленные исковые требования", - сказал Пожидаев, представляющий интересы Приватбанка, в интервью телеканалу "Прямой" после заседания.
Истцами по делу выступают украинский бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка Коломойский и компания Triantal Investments Ltd. По данным Пожидаева, в суде рассматривается законность договоров, которые заключались государством в процессе выведения Приватбанка с рынка.
По словам адвоката, суд принял решение проводить заседания в закрытом режиме, так как ряд документов содержат банковскую тайну. При этом прения сторон, как отметил адвокат, возможно, будут открытыми – это будет решаться судом непосредственно на этой стадии.
Кроме того, по словам Пожидаева, суд не обратил внимания на заявления ответчиков о том, что подсудность дел, связанных с национализацией Приватбанка, еще не определена Верховным судом Украины. Следующее заседание состоится 1 октября в 14.00 мск.
Договор обмена обязательствами и дальнейшие договоры по продаже акций банка государству являются технической процедурой национализации и в случае признания судом их недействительными фактически будет признано, что национализация Приватбанка была проведена на основании неправомерных договоров.
Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.
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