В Киеве суд начал слушать иск по делу о национализации Приватбанка

КИЕВ, 24 сен – РИА Новости. Первое заседание Хозяйственного суда Киева по сути иска о законности договоров, которые заключало государство в процессе национализации Приватбанка, состоялось во вторник, сообщил адвокат Андрей Пожидаев.

Суд в Киеве в апреле признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску украинского бизнесмена Игоря Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.

"Сегодня (во вторник – ред.) состоялось первое заседание по рассмотрению данного дела по сути, было заслушано вступительное слово истцов, у нас два истца, а также возражения ответчиков, их восемь на заявленные исковые требования", - сказал Пожидаев, представляющий интересы Приватбанка, в интервью телеканалу "Прямой" после заседания.

Истцами по делу выступают украинский бизнесмен, бывший совладелец Приватбанка Коломойский и компания Triantal Investments Ltd. По данным Пожидаева, в суде рассматривается законность договоров, которые заключались государством в процессе выведения Приватбанка с рынка.

По словам адвоката, суд принял решение проводить заседания в закрытом режиме, так как ряд документов содержат банковскую тайну. При этом прения сторон, как отметил адвокат, возможно, будут открытыми – это будет решаться судом непосредственно на этой стадии.

Кроме того, по словам Пожидаева, суд не обратил внимания на заявления ответчиков о том, что подсудность дел, связанных с национализацией Приватбанка, еще не определена Верховным судом Украины. Следующее заседание состоится 1 октября в 14.00 мск.

Договор обмена обязательствами и дальнейшие договоры по продаже акций банка государству являются технической процедурой национализации и в случае признания судом их недействительными фактически будет признано, что национализация Приватбанка была проведена на основании неправомерных договоров.