Киселев рассказал, почему Sputnik стал лидирующим СМИ во многих странах

"Мы вообще во многом поменялись с Западом за последние 30 лет. Сейчас мы выступаем за свободный рынок, а они вводят санкции, квоты, тарифы, штрафы. Мы выступаем за свободу слова, а там есть ограничения. Мы выступаем за свободу передвижения людей и готовы отменить визы в любой момент, делаем это во многом в одностороннем порядке, а нам - визы, потом отказываются визы выдавать, потом вводят санкции персональные. У меня персональная санкция как у журналиста. Немыслимо", - рассказал Киселев.