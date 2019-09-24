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РИА Новости

Киселев рассказал, почему Sputnik стал лидирующим СМИ во многих странах

14:54 24.09.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
СОЧИ, 24 сен – РИА Новости. Sputnik стал лидирующим СМИ во многих странах мира благодаря предоставлению альтернативной информации и распространению идеи свободы, сообщил генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи.
Он напомнил, что Sputnik - это зарубежный бренд международного информационного агентства "Россия сегодня", который пользуется огромной популярностью у жителей как ближнего, так и дальнего зарубежья.
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"Знаю, что Sputnik Абхазия самое популярное средство массовой информации в Абхазии… На двух языках нет популярнее средства массовой информации в Грузии, чем Sputnik. Мы первые в Киргизии, в Молдове, в Армении. Мы в топах в Азербайджане, в тройке в Белоруссии… Например, во Франции… наверное мы тоже в топах. Чем больше Макрон нас ругает, я считаю, абсолютно неоправданно и голословно, тем мы там популярнее", - заявил Киселев.
По его словам, Sputnik - это профессиональная редакция, собранная из местных журналистов в странах, где агентство работает. При этом в Sputnik говорят о том, что происходит и в стране, и в России, и в мире устами местных журналистов. И таким образом предоставляют "альтернативную информацию".
"Мы вообще во многом поменялись с Западом за последние 30 лет. Сейчас мы выступаем за свободный рынок, а они вводят санкции, квоты, тарифы, штрафы. Мы выступаем за свободу слова, а там есть ограничения. Мы выступаем за свободу передвижения людей и готовы отменить визы в любой момент, делаем это во многом в одностороннем порядке, а нам - визы, потом отказываются визы выдавать, потом вводят санкции персональные. У меня персональная санкция как у журналиста. Немыслимо", - рассказал Киселев.
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По его словам, Россия предлагает миру форму свободы, в том числе "от американского доминирования, от санкций, свободу быть самими собой, свободу жить в той эпохе, в которой страны и народы живут, и свободу быть самими собой в соответствии со своими национальными традициями".
"Мы не предлагаем никого унифицировать в отличие от американцев, которые настаивают, что все должно быть по их лекалам. Мы говорим, что японцы имеют право быть японцами, турки – турками, китайцы – китайцами, иранцы – иранцами. Каждый имеет право на свое самостоятельное развитие. И Sputnik, наши редакции являются выразителями этой идеи свободы. Поэтому это заразительно и привлекательно", - заметил Киселев.
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