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РИА Новости

Семья Франко обжалует решение испанского суда об эксгумации останков

14:46 24.09.2019
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© РИА Новости / Елена ШестернинаМонументальный комплекс Долина Павших, Испания
Монументальный комплекс Долина Павших, Испания
© РИА Новости / Елена Шестернина
Монументальный комплекс Долина Павших, Испания. Архивное фото
МАДРИД, 24 сен - РИА Новости. Семья диктатора Франсиско Франко собирается обжаловать решение Верховного суда об эксгумации из базилики Долины Павших его останков.
Верховный суд Испании во вторник отклонил иск семьи Франко, которая оспорила предыдущее решение правительства о переносе его останков из базилики в Долине Павших. Внуки диктатора требовали или оставить Франко там, или перезахоронить его в крипте мадридского кафедрального собора Альмудена. Оба варианта судьи отклонили единогласно.
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"Мы используем все средства, которые у нас есть - как процедуру ампаро в Конституционном суде, так и Суд по правам человека в Страсбурге", - заявил в интервью государственному телевидению Испании (TVE) адвокат семьи Луис Фелипе Утрера Молина.
По его мнению, решение ВС нарушает права на неприкосновенность частной и семейной жизни, поскольку "правительство препятствует семье хоронить одного из ее членов, где считает подобающим".
Пока официальное постановление суда не готово. "Надо будет тщательно проанализировать, когда оно появится", - заявил адвокат, но заверил, что намерен "оспаривать его до конца".
"Мы так понимаем, что защита прав человека не подразумевает делать различия в зависимости от фамилии", - добавил он.
Эксгумация Франко была одним из первых решений социалистического правительства Педро Санчеса после прихода к власти в июне 2018 года. В августе прошлого года кабинет министров в срочном порядке принял декрет, вносящий изменения в закон об исторической памяти 2007 года - "эксгумировать останки диктатора Франсиско Франко из места, где захоронены жертвы войны".
Однако против выступила семья Франко. В качестве единственной альтернативы она предложила крипту кафедрального мадридского собора Альмудена, где похоронены дочь и зять диктатора. Власти отказались от этого варианта. Правительство приняло решение перезахоронить Франко на кладбище в Эль-Пардо, где покоится его супруга. В июне, за несколько дней до запланированной эксгумации, Верховный суд согласился ее отсрочить до вынесения решения по иску семьи Франко по существу. 24 сентября судьи отклонили иск единогласно.
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