В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом в формате "50 на 88"

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области. Архивное фото

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области

ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле "50 на 88".

"Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену". Дарья Морозова Омбудсмен ДНР Омбудсмен ДНР

Омбудсмен ДНР подчеркнула, что в ходе прошедшего раунда переговоров по Донбассу в Минске 18 сентября подгруппе по гуманитарным вопросам удалось сверить списки пленных, а представители Киева положительно отреагировали на предложенный ранее механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.

"Соответственно, сейчас мы ждем письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен в последующем. И в принципе после этого мы можем четко проводить обмен между республиками и Украиной", — сказала Морозова.