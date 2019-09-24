В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом в формате "50 на 88"

ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле "50 на 88".
"Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену".
Омбудсмен ДНР подчеркнула, что в ходе прошедшего раунда переговоров по Донбассу в Минске 18 сентября подгруппе по гуманитарным вопросам удалось сверить списки пленных, а представители Киева положительно отреагировали на предложенный ранее механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.
"Соответственно, сейчас мы ждем письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен в последующем. И в принципе после этого мы можем четко проводить обмен между республиками и Украиной", — сказала Морозова.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru