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РИА Новости

В ДНР заявили о готовности к обмену пленными с Киевом в формате "50 на 88"

14:39 24.09.2019 (обновлено: 16:22 24.09.2019)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОбмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Луганской области. Архивное фото
ДОНЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Омбудсмен самопровозглашенной Донецкой народной республики Дарья Морозова заявила о готовности провести обмен пленными с Киевом по формуле "50 на 88".

"Нами установлено на территории Украины 88 человек, у нас есть дополнительные запросы на украинскую сторону, они еще их отрабатывают. Украинской стороне мы подтвердили сейчас 50 человек, и мы готовы полностью к обмену".

Уполномоченный по правам человека в Донецкой народной республике Дарья Морозова
Дарья Морозова
Омбудсмен ДНР
Омбудсмен ДНР подчеркнула, что в ходе прошедшего раунда переговоров по Донбассу в Минске 18 сентября подгруппе по гуманитарным вопросам удалось сверить списки пленных, а представители Киева положительно отреагировали на предложенный ранее механизм по прекращению уголовного преследования лиц после проведения обмена.
"Соответственно, сейчас мы ждем письменные гарантии того, что этот алгоритм будет исполнен в последующем. И в принципе после этого мы можем четко проводить обмен между республиками и Украиной", — сказала Морозова.
Последний обмен пленными между Киевом и Донбассом состоялся в конце декабря 2017 года. Стороны конфликта заявляли, что процесс освобождения удерживаемых лиц будет продолжен.
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Ситуация в ДНР и ЛНРДНРДарья МорозоваДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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