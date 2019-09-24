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РИА Новости

На границе Пакистана и Индии произошло землетрясение магнитудой 6,3

14:37 24.09.2019
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© Flickr / Matt KatzenbergerСейсмограф. Архивное фото
Сейсмограф. Архивное фото
© Flickr / Matt Katzenberger
Сейсмограф. Архивное фото. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 24 сен - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,3 произошло во вторник днем на территории Пакистана неподалеку от границы с Индией, сообщает Метеорологический департамент южноазиатской страны.
Землетрясение было зафиксировано примерно в 173 километрах к северо-западу от города Лахор, второго по величине после Карачи. Подземные толчки при этом ощущались не только в Пакистане, но и в соседней Индии, о чем сообщили пользователи социальных сетей из этой страны.
О возможных разрушениях, жертвах и пострадавших пока не сообщалось. О возможном введении каких-либо экстренных мер на территории Индии в связи с землетрясением также пока ничего не известно.
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