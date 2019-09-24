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РИА Новости

В Крыму ответили на инициативу Киева об установлении морских границ

14:34 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей МальгавкоБалаклавская бухта в Севастополе
Балаклавская бухта в Севастополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен - РИА Новости. Морские границы между Россией и Украиной должны устанавливаться исходя из принципа российского статуса Крыма, заявил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
Ранее украинское государственное учреждение "Госгидрография" предложило инициировать "принудительные" переговоры с Москвой по установлению морской границы. По данным ведомства, в 2003 году две страны заключили договор о государственной границе, однако этим документом морские границы не были установлены.
"Границы Российской Федерации определены, и Крым в них - неотъемлемая часть. Установление морских границ, на чем настаивает официальный Киев, должно исходить только из этого принципа. Другого варианта просто нет, и он не может даже обсуждаться", - сказал РИА Новости Гемпель.
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По его словам, закрепление морских границ с учетом воссоединения Крыма с Россией внесет ясность в российско-украинские взаимоотношения.
"Крым на законных основаниях вернулся на свою историческую родину в Россию. Территориальные воды, которые относятся к Крыму, - это территория Россия. Киевским властям пора это признать и выстраивать свою политику с учетом реального положения дел в мире", - сказал Гемпель.
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