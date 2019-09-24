В Крыму ответили на инициативу Киева об установлении морских границ

"Границы Российской Федерации определены, и Крым в них - неотъемлемая часть. Установление морских границ, на чем настаивает официальный Киев, должно исходить только из этого принципа. Другого варианта просто нет, и он не может даже обсуждаться", - сказал РИА Новости Гемпель.