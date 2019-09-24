Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T14:34Z
https://ria.ru/20190924/1559067550.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155793/49/1557934947_0:257:2730:1793_1036x0_80_0_0_2f4291b7ac4dfbd9aff12e659a3b9588.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Пять человек погибли в результате взырва на севере Сирии, сообщил источник

14:34 24.09.2019
202
© РИА Новости / Алексей ГаврилкоСирия
Сирия
© РИА Новости / Алексей Гаврилко
Сирия. Архивное фото
АНТАКЬЯ (Турция), 24 сен - РИА Новости. Взрыв заминированного автомобиля в сирийском городе Джендерес на севере страны унес жизни пяти человек, 12 ранены, сообщил РИА Новости местный источник.
"Пятеро погибли, более 12 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в центре Джендереса, относящегося к округу Африн", - заявил собеседник агентства.
Город Африн на севере Сирии перешел под контроль турецкой армии и оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) в марте прошлого года в результате их операции против формирований сирийских курдов.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18РИА Новости
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
000011
Обсудить 0
Война в СирииСвободная сирийская армияТурцияСирияВ мире
Рекомендуем
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
США продолжат работу по мирному урегулированию в Афганистане
РИА
Новости
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреш
Генсек ООН надеется на сохранение ядерного соглашения с Ираном
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
США намерены повысить уровень диалога с хуситами
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выступает на открытии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. 18 сентября 2018
Генсек ООН призвал продлить СНВ-3
Лента
новостей
Карета скорой помощи в Пакистане
В Пакистане пять человек погибли при землетрясении
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Джонсон и Гутерреш обсудили Йемен, Ливию и Сирию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон
Джонсон и Трамп обсудили будущее торговое соглашение, Иран и климат
Вид на Дамаск
МИД Германии приветствовал формирование конституционной комиссии в Сирии
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лидер Лейбористской партии Джереми Корбин во время заседания Палаты общин в Лондоне
Британский Верховный суд признал приостановку работы парламента незаконной
Пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Саудовской Аравии
Атака на саудовские НПЗ унизила США, выявив слабость их ПВО, заявил Роухани
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган предложил отмечать день солидарности против исламофобии
74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН
Главы делегаций Генассамблеи ООН провели ланч в штаб-квартире организации
Президент Украины Владимир Зеленский в Раде
Зеленский наложил вето на принятый в июне закон о комиссии по импичменту
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:06СМИ раскрыли содержание послания Путина странам НАТО
02:06Роухани назвал необходимые условия для серьезных переговоров с США
02:04Совфед обсудит отказ США в выдаче виз делегации России для участия в ГА ООН
02:02Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН
01:59Устинов окажет поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
Лента новостейМолния