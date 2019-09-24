Пять человек погибли в результате взырва на севере Сирии, сообщил источник

АНТАКЬЯ (Турция), 24 сен - РИА Новости. Взрыв заминированного автомобиля в сирийском городе Джендерес на севере страны унес жизни пяти человек, 12 ранены, сообщил РИА Новости местный источник.
"Пятеро погибли, более 12 пострадали в результате взрыва заминированного автомобиля в центре Джендереса, относящегося к округу Африн", - заявил собеседник агентства.
Город Африн на севере Сирии перешел под контроль турецкой армии и оппозиционной Свободной сирийской армии (ССА) в марте прошлого года в результате их операции против формирований сирийских курдов.