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РИА Новости

Следователи нашли пистолет, из которого, предположительно, убили Круга

14:29 24.09.2019
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Михаил Круг
Михаил Круг
Михаил Круг. Архивное фото
ТВЕРЬ, 24 сен - РИА Новости. Следователи нашли пистолет ТТ, из которого, предположительно, бандит Дмитрий Веселов застрелил певца Михаила Круга, сообщил журналистам во вторник глава отдела по расследованию особо важных дел тверского управления СУ РФ Шихбала Амирсеидов.
"Веселов имел при себе два пистолета, ПМ и ТТ… Во время осмотра места происшествия были обнаружены гильзы пистолета, из которого производились выстрелы. Экспертиза показала, что стреляли из ТТ. Пистолет был обнаружен в болоте", - заявил следователь.
Александр Агеев во время следственного эксперимента
23 сентября, 12:14РИА Новости
Грабитель рассказал подробности убийства Михаила Круга
Участник той же ОПГ Александр Осипов, из мести застреливший убийцу кумира, подтвердил, что это пистолет именно Веселова.
"Однако найденный пистолет не имел ствола, идентифицировать, из него ли было совершено убийство, со стопроцентной гарантией не можем", - констатировал Амирсеидов.
Как выяснил Следственный комитет, Круга застрелил член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные раскрыли специально этапированные из колоний члены банды "Тверские волки" Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
Агеев рассказал, что убийство певца не планировалось, криминальный авторитет велел им только обокрасть особняк певца, чтобы впоследствии сделать того своим должником. Однако Круг с женой неожиданно вернулись и застали грабителей врасплох.
В результате Веселов дважды выстрелил в Круга из пистолета ТТ, после чего злоумышленники скрылись. Артист скончался в больнице.
Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, из мести застрелил другой член банды "Тверские волки" Александр Осипов (Осипов-младший). По словам последнего, он был знаком с певцом и был поклонником его творчества.
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Расследование убийства Михаила КругаСК РФАлександр ОсиповМихаил КругРоссияПроисшествия
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