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РИА Новости

Британский парламент восстановит работу 25 сентября

14:29 24.09.2019 (обновлено: 14:33 24.09.2019)
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© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкВестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
Вестминстерский мост через реку Темза в Лондоне
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент возобновит работу 25 сентября, заявил спикер палаты общин Джон Беркоу.
Ранее во вторник британский верховный суд признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября. Согласно вердикту суда, работа парламента не считается приостановленной, парламентарии могут возобновить работу в любое удобное для них время.
"Я проинструктировал палату о том, что парламентарии должны возобновить - не начать работу после приостановки, которая была признана незаконной, - а именно возобновить свою работу с завтрашнего дня (25 сентября). Парламентарии начнут заседание в 11.30 местного времени (13.30 мск)", - сказал Беркоу, выступая перед журналистами у здания парламента.
Несмотря на проливной дождь, он не стал медлить с объявлением о возобновлении работы и вышел к прессе под зонтом.
По словам Беркоу, парламентарии в среду рассмотрят вопросы работы министерств, а также несколько документов, требующих решения. Джонсон не будет присутствовать в парламенте в среду.
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"Не получится провести сессию ответов премьер-министра на вопросы парламентариев (так как Джонсон находится в Нью-Йорке), однако в повестке будут срочные вопросы, заявления членов парламента и дебаты", - сказал Беркоу.
Он назвал решение о приостановке работы парламента попыткой помешать депутатам контролировать действия правительства в критическое для страны время. Беркоу приветствовал вердикт суда.
"Вердикт был однозначным, а незаконное решение приостановить работу парламента было принято в критическое для страны время", - сказал спикер.
Ранее премьер-министр Великобритании получил согласие королевы на закрытие парламента с 10 сентября до 14 октября. Он объяснил свое решение тем, что правительству нужно представить свою новую повестку и начать реализовывать внутриполитическую программу. Многие парламентарии же обвинили Джонсона в намерении вывести 31 октября страну из ЕС без сделки, сокрытии связанной с этим информации и документов, а также дезинформации королевы для получения санкции на приостановку работы парламента. Верховный суд, таким образом, поддержал их точку зрения.
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