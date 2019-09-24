Британский парламент восстановит работу 25 сентября

ЛОНДОН, 24 сен - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британский парламент возобновит работу 25 сентября, заявил спикер палаты общин Джон Беркоу.

Ранее во вторник британский верховный суд признал незаконным решение премьера Бориса Джонсона о приостановке работы парламента до 14 октября. Согласно вердикту суда, работа парламента не считается приостановленной, парламентарии могут возобновить работу в любое удобное для них время.

"Я проинструктировал палату о том, что парламентарии должны возобновить - не начать работу после приостановки, которая была признана незаконной, - а именно возобновить свою работу с завтрашнего дня (25 сентября). Парламентарии начнут заседание в 11.30 местного времени (13.30 мск)", - сказал Беркоу, выступая перед журналистами у здания парламента.

Несмотря на проливной дождь, он не стал медлить с объявлением о возобновлении работы и вышел к прессе под зонтом.

По словам Беркоу, парламентарии в среду рассмотрят вопросы работы министерств, а также несколько документов, требующих решения. Джонсон не будет присутствовать в парламенте в среду.

"Не получится провести сессию ответов премьер-министра на вопросы парламентариев (так как Джонсон находится в Нью-Йорке), однако в повестке будут срочные вопросы, заявления членов парламента и дебаты", - сказал Беркоу.

Он назвал решение о приостановке работы парламента попыткой помешать депутатам контролировать действия правительства в критическое для страны время. Беркоу приветствовал вердикт суда.

"Вердикт был однозначным, а незаконное решение приостановить работу парламента было принято в критическое для страны время", - сказал спикер.