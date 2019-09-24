Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T14:26Z
https://ria.ru/20190924/1559065774.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155679/19/1556791998_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_3e65ceae38eb06047bd2de19d4382572.jpg
РИА Новости

ЛДПР предложила Мосгордуме вдвое снизить штрафы за неоплаченную парковку

14:26 24.09.2019
293
© РИА Новости / Григорий СысоевПарковка в центре Москвы
Парковка в центре Москвы
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Парковка в центре Москвы. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фракция ЛДПР обратилась к депутатам Московской городской думы с предложением инициировать ряд законопроектов, среди которых изменения в Кодекс города об административных правонарушениях, которые позволили бы водителям оплачивать в двадцатидневный срок отдельные штрафы со скидкой, а также вдвое снизить штраф за неоплаченную парковку, сообщил замглавы фракции, председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.
Как пояснил Нилов, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы, соответствующие обращения к депутатам МГД нового созыва подготовлены в связи с отсутствием у депутатов Госдумы права внесения законодательной инициативы в региональные парламенты.
Платная парковка
18 июня, 14:16РИА Новости
Автоэксперты оценили идею о временном интервале перед оплатой парковки
"Мы во фракции ЛДПР видим объективную необходимость рассмотрения многих актуальных вопросов столичной жизни на уровне городского парламента, однако не вправе инициировать подобные законопроекты, в то время как текущие проблемы москвичей по-прежнему не решаются. Аналогичные обращения к депутатам Мосгордумы прошлого созыва результата не возымели, но сейчас в ее новом составе появилось немало оппозиционных депутатов, чья точка зрения не определяется официальной позицией мэрии. Надеемся, что они по-другому оценивают практическую значимость назревших изменений в законодательстве города", - считает парламентарий.
Среди предложений - снизить штраф за неоплаченную парковку в Москве с 5 тысяч рублей до 2,5 тысячи. Кроме того, ЛДПР предлагает внести изменения в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, которые позволили бы водителям оплачивать отдельные штрафы в соответствии с КоАП Москвы со скидкой, если данный штраф оплачивается в двадцатидневный срок. Как пояснил Нилов, такая норма действует на федеральном уровне согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.
Камеры фиксации нарушений правил дорожного движения
27 августа, 09:12РИА Новости
Автовладельцы смогут обжаловать штрафы онлайн
Также фракция предлагает проанализировать правоприменительную практику закона "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" и инициировать необходимые изменения в действующее законодательство для заключения соглашения между московским правительством и министерством внутренних дел о передаче полномочий по администрированию статей КоАП Москвы.
"В ходе встреч с гражданами в рамках избирательной кампании по выборам депутатов Московской городской думы представителями ветеранских организаций неоднократно поднимался вопрос о статусе "Дети войны". В связи с этим необходимо инициировать региональный закон "О детях войны" и предусмотреть соответствующие меры социальной поддержки данной категории граждан. В свою очередь, депутаты фракции ЛДПР в Государственной думе будут добиваться законодательного закрепления статуса "Дети войны" на федеральном уровне", - сказал Нилов.
Актер Гоша Куценко
21 сентября, 14:15РИА Новости
Гоша Куценко пожаловался на парковку в ЦУМе за 17 тысяч рублей
900023
Обсудить 0
Ярослав НиловЛДПРГосдума РФМосковская городская думаМоскваОбщество
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
Житель Белгородской области убил двух мужчин, ухаживавших за его животными
РИА
Новости
Депутат Госдумы Виталий Милонов
Милонова возмутил новый слоган IKEA
Несанкционированная акция в Москве
В России летом на несогласованных акциях задержали 225 несовершеннолетних
Здание Московского городского суда
Мосгорсуд перенес дату рассмотрения законности приговора Синице
Лента
новостей
Продажа туров в Турцию
Эксперты рассказали, как туристы относятся к покупке путевок в рассрочку
Алексей Шапошников во время первого заседания депутатов Мосгордумы седьмого созыва
Председатель Мосгордумы рассказал, сколько зарабатывают депутаты
Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
"Росатом" испытал корпус самого мощного в мире научного ядерного реактора
Здание Государственной думы Российской Федерации
Лингвисты сочли пост посольства США призывом митинговать в Москве 3 августа
Иконки приложений Facebook и Twitter
Жаров назвал срок локализации баз данных пользователей Facebook и Twitter
Михаил Круг
Следователи нашли пистолет, из которого, предположительно, убили Круга
Несанкционированная акция в Москве
Песков: переоценки событий на несогласованных акциях в Москве быть не может
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
Киселев назвал Россию чемпионом мира по свободе слова
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Жаров назвал действия Google и Facebook во время выборов агрессивными
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
Лента новостейМолния