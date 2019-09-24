ЛДПР предложила Мосгордуме вдвое снизить штрафы за неоплаченную парковку

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Фракция ЛДПР обратилась к депутатам Московской городской думы с предложением инициировать ряд законопроектов, среди которых изменения в Кодекс города об административных правонарушениях, которые позволили бы водителям оплачивать в двадцатидневный срок отдельные штрафы со скидкой, а также вдвое снизить штраф за неоплаченную парковку, сообщил замглавы фракции, председатель думского комитета по труду и соцполитике Ярослав Нилов.

Как пояснил Нилов, слова которого приводятся в сообщении его пресс-службы, соответствующие обращения к депутатам МГД нового созыва подготовлены в связи с отсутствием у депутатов Госдумы права внесения законодательной инициативы в региональные парламенты.

"Мы во фракции ЛДПР видим объективную необходимость рассмотрения многих актуальных вопросов столичной жизни на уровне городского парламента, однако не вправе инициировать подобные законопроекты, в то время как текущие проблемы москвичей по-прежнему не решаются. Аналогичные обращения к депутатам Мосгордумы прошлого созыва результата не возымели, но сейчас в ее новом составе появилось немало оппозиционных депутатов, чья точка зрения не определяется официальной позицией мэрии. Надеемся, что они по-другому оценивают практическую значимость назревших изменений в законодательстве города", - считает парламентарий.

Среди предложений - снизить штраф за неоплаченную парковку в Москве с 5 тысяч рублей до 2,5 тысячи. Кроме того, ЛДПР предлагает внести изменения в Кодекс города Москвы об административных правонарушениях, которые позволили бы водителям оплачивать отдельные штрафы в соответствии с КоАП Москвы со скидкой, если данный штраф оплачивается в двадцатидневный срок. Как пояснил Нилов, такая норма действует на федеральном уровне согласно Кодексу Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также фракция предлагает проанализировать правоприменительную практику закона "О соблюдении покоя граждан и тишины в городе Москве" и инициировать необходимые изменения в действующее законодательство для заключения соглашения между московским правительством и министерством внутренних дел о передаче полномочий по администрированию статей КоАП Москвы.