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РИА Новости
Ядерные технологии

"Росатом" испытал корпус самого мощного в мире научного ядерного реактора

14:22 24.09.2019
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© Фото : НИИАРМакет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
Макет главного здания многоцелевого исследовательского реактора МБИР
© Фото : НИИАР
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли успешно провели комплекс испытаний основного корпуса самого мощного в мире многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, который будет построен в России, сообщает машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш".
"Это один из ключевых этапов изготовления корпуса научного реактора", - отмечается в сообщении. Испытания проходили на заводе "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область), где был изготовлен корпус реактора МБИР. Эти работы состояли из гидравлических и вакуумных испытаний.
"Испытания подтвердили прочность основного металла и качество сварных швов. В ближайшее время корпусу МБИР предстоит приварка специального кожуха, а затем он направится на финальный этап изготовления - контрольную сборку с внутрикорпусными устройствами", - говорится в сообщении.
Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах будет построен в Димитровграде (Ульяновская область) на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов. МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт.
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Уникальные технические характеристики МБИР позволят решать широкий спектр исследовательских задач в обоснование создания новых конкурентоспособных и безопасных ядерных энергетических установок, в том числе реакторов на быстрых нейтронах для замыкания ядерного топливного цикла. При этом время исследований на МБИР по сравнению с ныне действующими реакторами сократится в несколько раз.
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Ядерные технологииАтоммашАтомэнергомашРосатомРостовская областьРоссияВ мире
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