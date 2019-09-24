"Росатом" испытал корпус самого мощного в мире научного ядерного реактора

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Специалисты российской атомной отрасли успешно провели комплекс испытаний основного корпуса самого мощного в мире многоцелевого научно-исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР, который будет построен в России, сообщает машиностроительный дивизион госкорпорации "Росатом" холдинг "Атомэнергомаш".

"Это один из ключевых этапов изготовления корпуса научного реактора", - отмечается в сообщении. Испытания проходили на заводе "Атоммаш" в Волгодонске (Ростовская область), где был изготовлен корпус реактора МБИР. Эти работы состояли из гидравлических и вакуумных испытаний.

"Испытания подтвердили прочность основного металла и качество сварных швов. В ближайшее время корпусу МБИР предстоит приварка специального кожуха, а затем он направится на финальный этап изготовления - контрольную сборку с внутрикорпусными устройствами", - говорится в сообщении.

Многоцелевой исследовательский реактор на быстрых нейтронах будет построен в Димитровграде (Ульяновская область) на площадке Научно-исследовательского института атомных реакторов. МБИР станет самым мощным из действующих, сооружаемых и проектируемых исследовательских реакторов в мире. Тепловая мощность нового реактора с натриевым теплоносителем составит 150 МВт.