Банда убийцы Михаила Круга оказалась причастна к гибели 30 человек

ТВЕРЬ, 24 сен - РИА Новости. Банда "Тверские волки", в которую входил убийца певца Михаила Круга Дмитрий Веселов, причастна к убийствам около 30 человек, сообщил РИА Новости замначальника управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Денис Гуреев.

"На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства. Кроме совершения заказных убийств устраняли членов банды, тех, кто "забелился", - сказал он.

По словам Гуреева, основная масса совершенных бандитами убийств пришлась на период с 2000 по 2006 годы.

Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В понедельник СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.

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