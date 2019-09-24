Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T14:20Z
https://ria.ru/20190924/1559064046.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155764/67/1557646730_0:0:1106:622_1036x0_80_0_0_31869d590001865ee0c51c1742228737.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийские власти уверены, что Идлиб будет освобожден от боевиков

14:19 24.09.2019 (обновлено: 14:20 24.09.2019)
831
© РИА НовостиСитуация в Идлибе
Ситуация в Идлибе
© РИА Новости
ДАМАСК, 24 сен - РИА Новости. Сирийские власти уверены, что провинция Идлиб, которая находится под контролем боевиков, будет освобождена, заявил во вторник министр местного самоуправления Сирии Хусейн Махлюф.
"Коротко: Идлиб будет освобожден, и мы с вами увидимся в Идлибе", - сказал Махлюф в беседе с журналистами.
Начальник военно-политического управления сирийских вооруженных сил бригадный генерал Хасан Хасан подчеркнул, что "Идлиб - это сирийская земля и сирийская провинция".
"И на этой территории должна господствовать сирийская армия. Сирия не одна войне, она имеет союзников. Так же как и бандформирования", - отметил он.
По словам генерала, президент Сирии Башар Асад всегда подчеркивает нежелательность военного решения для сирийского кризиса, но если нет только политического решения, то приходится прибегнуть и к военному.
Пограничный переход Насиб на границе с Иорданией
23 сентября, 10:22Война в Сирии
В Сирию за сутки вернулись более 1,4 тысячи беженцев
1000000
Обсудить 0
Война в СирииИдлиб (мухафаза)СирияВ мире
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко отреагировал на "либеральный бред" о России
Чайные листья на плантации
Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая
Лента
новостей
Беспилотный летательный аппарат, обнаруженный вблизи авиабазы Хмеймим в Сирии
Эксперт оценил технический уровень дронов, используемых боевиками в Сирии
Командир экипажа лайнера Airbus А321 авиакомпании Уральские авиалинии Дамир Юсупов
Пилот аварийно севшего А321 отказался переезжать в подаренную квартиру
Бывший мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
Бывший мэр Новокуйбышевска умер после попытки покончить с собой
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Президент Арабской Республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси
Египет призвал к немедленному началу работы конституционной комиссии Сирии
Председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина
В ОП прокомментировали невыдачу американских виз российским парламентариям
Участники акции акции по защите климата в Париже. 21 сентября 2019
Молодежь Запада требует перестать кормить Россию
Сенатор Владимир Джабаров
В Совфеде ответили на слова Трампа и Дуды о "Северном потоке — 2"
Золотая осень
В Гидрометцентре рассказали, когда придет бабье лето
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
Лента новостейМолния