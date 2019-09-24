Сирийские власти уверены, что Идлиб будет освобожден от боевиков

ДАМАСК, 24 сен - РИА Новости. Сирийские власти уверены, что провинция Идлиб, которая находится под контролем боевиков, будет освобождена, заявил во вторник министр местного самоуправления Сирии Хусейн Махлюф.
"Коротко: Идлиб будет освобожден, и мы с вами увидимся в Идлибе", - сказал Махлюф в беседе с журналистами.
Начальник военно-политического управления сирийских вооруженных сил бригадный генерал Хасан Хасан подчеркнул, что "Идлиб - это сирийская земля и сирийская провинция".
"И на этой территории должна господствовать сирийская армия. Сирия не одна войне, она имеет союзников. Так же как и бандформирования", - отметил он.
По словам генерала, президент Сирии Башар Асад всегда подчеркивает нежелательность военного решения для сирийского кризиса, но если нет только политического решения, то приходится прибегнуть и к военному.
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