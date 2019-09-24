Самолет авиакомпании "Якутия" не смог вылететь из-за неисправности

ЯКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Самолет Bombardier авиакомпании "Якутия" во вторник не смог вылететь из аэропорта Нерюнгри из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.

Самолёт, который следовал рейсом "Благовещенск - Якутск", совершил посадку в аэропорту города Нерюнгри для дозаправки, в это время авиатехники аэропорта обнаружили проблему с воздушным судном.