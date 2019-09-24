Самолет авиакомпании "Якутия" не смог вылететь из-за неисправности

ЯКУТСК, 24 сен - РИА Новости. Самолет Bombardier авиакомпании "Якутия" во вторник не смог вылететь из аэропорта Нерюнгри из-за технической неисправности, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании.
Самолёт, который следовал рейсом "Благовещенск - Якутск", совершил посадку в аэропорту города Нерюнгри для дозаправки, в это время авиатехники аэропорта обнаружили проблему с воздушным судном.
"Обнаружена течь гидравлической жидкости в районе левой стойки внутреннего колеса. На борту находились 47 пассажиров. Самолет отстранили от полётов. Людей отправят запасным бортом", - сказал собеседник агентства.
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