Минэкономразвития не исключило дефляцию в сентябре

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ не исключает дефляцию в сентябре, в годовом выражении инфляция может опуститься ниже таргета ЦБ - до 3,9%, сообщила журналистам заместитель министра экономического развития РФ Полина Бадасен.

"На сентябрь может быть дефляция, в целом по месяцу, да. И инфляция может опуститься до 3,9%", - сказала она.

В начале сентября Минэкономразвития РФ в своем обзоре прогнозировало, что динамика помесячной инфляции в сентябре будет на нуле. Годовая инфляция в сентябре, по их оценкам, прогнозировалась на уровне 4,1%.