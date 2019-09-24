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РИА Новости

Минэкономразвития не исключило дефляцию в сентябре

14:14 24.09.2019 (обновлено: 14:16 24.09.2019)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минэкономразвития РФ не исключает дефляцию в сентябре, в годовом выражении инфляция может опуститься ниже таргета ЦБ - до 3,9%, сообщила журналистам заместитель министра экономического развития РФ Полина Бадасен.
"На сентябрь может быть дефляция, в целом по месяцу, да. И инфляция может опуститься до 3,9%", - сказала она.
В начале сентября Минэкономразвития РФ в своем обзоре прогнозировало, что динамика помесячной инфляции в сентябре будет на нуле. Годовая инфляция в сентябре, по их оценкам, прогнозировалась на уровне 4,1%.
Прогноз Минэкономразвития РФ по инфляции на 2019 год в августе был понижен до 3,8%. При этом в начале сентября министерство сообщало, что ожидает инфляцию в России в 2019 году на уровне 3,6-3,8%.
Рубли
14 августа, 16:13РИА Новости
В России второй раз в году зафиксировали дефляцию
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Полина БадасенМинистерство экономического развития РФРоссияЭкономика
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