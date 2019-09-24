Эксперт оценил последствия вывода российской экономики из тени

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Вывод российской экономики из тени в краткосрочной перспективе действительно может затормозить ее рост и снизить реальные доходы населения, однако с долгосрочной точки зрения это положительный процесс, прокомментировала РИА Новости профессор кафедры экономической теории РЭУ имени Плеханова Елена Устюжанина.

Ранее во вторник газета РБК написала со ссылкой на экспертов, что так называемое "обеление" экономики несет и минусы - принудительный вывод бизнеса из тени может негативно влиять на экономический рост и доходы населения.

"Может ли выход экономики из тени тормозить экономический рост? Да, в краткосрочном периоде такой эффект возможен. Поскольку этот процесс существенно увеличивает налоговые издержки бизнеса. Иными словами, бизнес отдает больше средств государству и перекладывает увеличение своих издержек на потребителя. Так называемая инфляция издержек, которая ведет к снижению реальных располагаемых доходов населения, а, значит, и величины потребительского спроса", - сказала Устюжанина.

Однако на более длинном горизонте эффект, по ее словам, будет положительным за счет минимизации рисков для предпринимателей.