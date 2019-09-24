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РИА Новости

Наводнения в Приморье могут повториться, заявили в Росгидромете

14:07 24.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПоследствия тайфуна "Кроса" в Приморском крае. 17 августа 2019
Последствия тайфуна Кроса в Приморском крае. 17 августа 2019
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наводнения, от которых Приморье пострадало нынешним летом, могут повториться и в следующем году, заявил начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
"На протяжении последних шести лет в Приморье наблюдаются наводнения. В некоторых районах катастрофические. Мы начинаем просчеты насчёт 2020 года, и такая вероятность есть, что и в 2020 году в Приморском крае будет наводнение", - сказал Паршин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Паводок
13 сентября, 04:54РИА Новости
В Приморье восстановили проезд ко всем пострадавшим от наводнения селам
Ранее сообщалось, что в конце августа в Приморье был введен режим ЧС из-за ливней и подтоплений.
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