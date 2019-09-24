Наводнения в Приморье могут повториться, заявили в Росгидромете

"На протяжении последних шести лет в Приморье наблюдаются наводнения. В некоторых районах катастрофические. Мы начинаем просчеты насчёт 2020 года, и такая вероятность есть, что и в 2020 году в Приморском крае будет наводнение", - сказал Паршин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".