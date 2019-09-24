Наводнения в Приморье могут повториться, заявили в Росгидромете

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Наводнения, от которых Приморье пострадало нынешним летом, могут повториться и в следующем году, заявил начальник Дальневосточного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Вячеслав Паршин.
"На протяжении последних шести лет в Приморье наблюдаются наводнения. В некоторых районах катастрофические. Мы начинаем просчеты насчёт 2020 года, и такая вероятность есть, что и в 2020 году в Приморском крае будет наводнение", - сказал Паршин на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Ранее сообщалось, что в конце августа в Приморье был введен режим ЧС из-за ливней и подтоплений.