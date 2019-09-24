В Новосибирске загорелась свалка, которую год назад тушили три дня

НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Мусорный полигон "Левобережный" в Новосибирске, который в августе 2018 года тушили три дня, загорелся снова на площади около 3 тысяч квадратных метров, сообщает во вторник горадминистрация.

"На полигоне "Левобережный" муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" ликвидирует возгорание. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, на полигоне произошло возгорание на площади около 3 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.

По данным мэрии, на месте работает спецтехника предприятия: три поливальные машины, 10 "Камазов", пять бульдозеров, фронтальный погрузчик. Дополнительно на полигон направлены по две поливальные машины ДЭУ-3 и ДЭУ-4, а также пожарные цистерны с водой. Устанавливаются причины возгорания.

В свою очередь ГУМЧС по Новосибирской области сообщает, что в настоящее время открытый огонь ликвидирован на площади 400 квадратных метров, однако из-за происходящего глубинного тления имеется "задымление близлежащей территории", а именно – левобережной части Новосибирска. "Ведется мониторинг обстановки. Ветер способствует рассеиванию дыма", - отметили в спасательном ведомстве.