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РИА Новости

В Новосибирске загорелась свалка, которую год назад тушили три дня

14:06 24.09.2019
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© РИА Новости / Александр Пирагис / Перейти в фотобанкУчения МЧС в Петропавловске-Камчатском
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
© РИА Новости / Александр Пирагис
Перейти в фотобанк
НОВОСИБИРСК, 24 сен – РИА Новости. Мусорный полигон "Левобережный" в Новосибирске, который в августе 2018 года тушили три дня, загорелся снова на площади около 3 тысяч квадратных метров, сообщает во вторник горадминистрация.
"На полигоне "Левобережный" муниципальное унитарное предприятие "Спецавтохозяйство" ликвидирует возгорание. По информации единой дежурно-диспетчерской службы, на полигоне произошло возгорание на площади около 3 тысяч квадратных метров", - говорится в сообщении.
По данным мэрии, на месте работает спецтехника предприятия: три поливальные машины, 10 "Камазов", пять бульдозеров, фронтальный погрузчик. Дополнительно на полигон направлены по две поливальные машины ДЭУ-3 и ДЭУ-4, а также пожарные цистерны с водой. Устанавливаются причины возгорания.
В свою очередь ГУМЧС по Новосибирской области сообщает, что в настоящее время открытый огонь ликвидирован на площади 400 квадратных метров, однако из-за происходящего глубинного тления имеется "задымление близлежащей территории", а именно – левобережной части Новосибирска. "Ведется мониторинг обстановки. Ветер способствует рассеиванию дыма", - отметили в спасательном ведомстве.
Пожарный работает на месте происшествия
22 сентября, 18:19РИА Новости
В Ленобласти на частной свалке загорелся строительный мусор
В прошлый раз мусор на полигоне "Левобережный" возле Хилокского рынка начал гореть в начале августа 2018 года. Горение уже через несколько часов было локализовано, однако полностью потушить свалку удалось только на третьи сутки. О проверках сообщали департамент Росприроднадзора по Сибирскому федеральному округу и региональное управление Роспотребнадзора. В Левобережье Новосибирска наблюдалось задымление, однако замеры воздуха не выявили превышения предельно-допустимых концентраций вредных веществ.
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РосприроднадзорРоспотребнадзорНовосибирскПроисшествия
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