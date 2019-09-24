Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T16:42Z
https://ria.ru/20190924/1559060847.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155905/95/1559059520_0:103:1552:977_1036x0_80_0_0_bc73ec67e08fc960a0ba606a1f3a17d1.jpg
РИА Новости
Культура

Любимую гитару "Короля блюза" продали на аукционе за 280 тысяч долларов

16:42 24.09.2019
441
© AP Photo / Richard DrewБлюзовый гитарист Би Би Кинг
Блюзовый гитарист Би Би Кинг
© AP Photo / Richard Drew
МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Одну из самых любимых гитар американского певца и автора песен Би Би Кинга (BB King), которого называют "Королем блюза", продали на аукционе Julien's в США за 280 тысяч долларов, сообщает The Guardian.
Покупатель пожелал остаться анонимным.
Инструмент известного американского бренда подарили Кингу на его 80-летие в 2005 году. Музыкант сразу полюбил гитару с гравировкой его имени и перламутром, и даже дал ей имя Lucille (Люсиль).
Однако в 2009 году ее украли. Спустя время гитару обнаружил в ломбарде Лас-Вегаса коллекционер. Изучив ее происхождение, он вернул инструмент Би Би Кингу.
На торгах, которые состоялись в субботу и были приурочены к 94-летию со дня рождения музыканта, представили более 550 предметов из его поместья.
Би Би Кинг — 15-кратный обладатель премии "Грэмми". Его карьера началась в 1949 году. "Короля блюза" не стало в 2015 году.
Гитары из личной коллекции вокалиста и автора песен Pink Floyd Дэвида Гилмора , выставленные на торги аукционного дома Christie's
21 июня, 11:12Культура
Гитары фронтмена Pink Floyd продали на аукционе за рекордную сумму
301300
КультураМузыкаНовости культурыБи Би Кинг
Рекомендуем
Здание Генеральной прокуратуры Украины
Санкции ЕС против Януковича действуют до марта 2020 года, заявили в Киеве
РИА
Новости
Денис Чуприков
Похититель картины Куинджи из Третьяковки хотел "хайпануть"
Кадр из фильма Предатель
Италия выдвинула на "Оскар" фильм о раскаявшемся мафиози
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп выдвинул Европе ультиматум по оказанию помощи Украине
Лента
новостей
Александр Жаров
Жаров назвал размер штрафов по проекту об ответе на решения Ofcom по RT
Автомобиль скорой помощи
В Псковской области ехавший в колонне велосипедистов ребенок погиб в ДТП
Иконки приложений Facebook и Twitter
Жаров назвал срок локализации баз данных пользователей Facebook и Twitter
Президент США Дональд Трамп выступает на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп с трибуны ООН раскритиковал коммунизм и социализм
Мохаммад Ханиф Атмар
Кандидат в президенты Афганистана объявил о выходе из предвыборной гонки
Картина Джованни Чимабуэ Христос осмеянный
Во Франции случайно обнаружили шедевр эпохи Возрождения
Денис Чуприков, обвиняемый в краже картины художника Архипа Куинджи Ай-Петри. Крым из Третьяковской галереи, на заседании Замоскворецкого суда города Москвы. 16 июля 2019
Для обвиняемого в краже картины Куинджи попросили четыре года колонии
Президент США Дональд Трамп перед выступлением на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Трамп заявил, что США готовы к новому соглашению с Британией после Brexit
Вывеска Ikea у одного из магазинов сети
IKEA извинилась за "нацистский" слоган
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Украина разрешила США опубликовать содержание разговора Трампа с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
00:51Британский парламент вернется к работе после ее незаконной приостановки
00:46Суд в Москве огласит приговор обвиняемому в краже картины Куинджи
00:43Суд решит вопрос о продлении ареста братьев Магомедовых
00:42Зеленскому захотелось пригласить Трампа на Украину
Лента новостейМолния