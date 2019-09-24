Любимую гитару "Короля блюза" продали на аукционе за 280 тысяч долларов

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Одну из самых любимых гитар американского певца и автора песен Би Би Кинга (BB King), которого называют "Королем блюза", продали на аукционе Julien's в США за 280 тысяч долларов, Одну из самых любимых гитар американского певца и автора песен Би Би Кинга (BB King), которого называют "Королем блюза", продали на аукционе Julien's в США за 280 тысяч долларов, сообщает The Guardian.

Покупатель пожелал остаться анонимным.

Инструмент известного американского бренда подарили Кингу на его 80-летие в 2005 году. Музыкант сразу полюбил гитару с гравировкой его имени и перламутром, и даже дал ей имя Lucille (Люсиль).

Однако в 2009 году ее украли. Спустя время гитару обнаружил в ломбарде Лас-Вегаса коллекционер. Изучив ее происхождение, он вернул инструмент Би Би Кингу.

На торгах, которые состоялись в субботу и были приурочены к 94-летию со дня рождения музыканта, представили более 550 предметов из его поместья.