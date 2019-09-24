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РИА Новости

Кубанские врачи прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо

14:05 24.09.2019
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© РИА Новости / Сергей ГунеевХирурги проводят операцию
Хирурги проводят операцию
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Хирурги проводят операцию. Архивное фото
КРАСНОДАР, 24 сен - РИА Новости. Краснодарские врачи возьмутся избавить американскую девочку от родимого пятна на все лицо, первичный прием запланирован на 1 октября, сообщили РИА Новости в городской специализированной клинике лазерной фотодинамической терапии.
Как рассказал исполнительный директор клиники Андрей Алексуткин, врачи медучреждения, отслеживая информацию по своей профильной деятельности, наткнулись на публикацию о девочке из США по имени Луна Феннер, которая появилась на свет с огромным черным родимым пятном (невусом) практически на все лицо.
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По данным Алексуткина, американские врачи вежливо отказали родителям в лечении, обозначив трудно выполнимую программу операций. "Лицо, большое пятно, сложная локализация. Нужно иметь определенный опыт, определённое мужество, чтобы взяться за такую работу. Они же предложили ей порядка 60-80 операций в течение 4 лет, все под общей анестезией. Это просто нереально. Это вежливый отказ. Более того, они обозначили ей стоимость порядка полумиллиона долларов, а так как там страховая медицина… со слов мамы, страховая отказалась оплачивать такую сумму, чтобы проводить лечение в Штатах", - рассказал Алексуткин.
По его словам, невус очень опасен, потому что может перерасти в меланому, агрессивную опухоль онкологичного характера. Краснодарские врачи связались с семьей и предложили ей свои услуги.
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"Написали ей в социальные сети… Сначала получили холодный ответ, что будут лечиться в США, но потом, когда мы дали посмотреть свои работы, связались по видеосвязи… После обсуждения было принято… решение о прилете", - отметил директор краснодарской клиники.
Алексуткин не назвал стоимость лечения, сославшись на пожелание мамы девочки, однако отметил, что пока имеется общее понимание о сумме. Пока планируется провести от шести до восьми операций. Он подчеркнул, что клиника не имеет цели взять за эту работу лишние деньги. "По медицинской части, по самой манипуляции, по новаторской методике чуть позже после первичного приёма, который состоится 1 октября, комментарий даст врач", - сказал Алексуткин.
В аккаунте матери ребенка Каролины Феннер в Instagram друзья желают семье удачной поездки на лечение в Россию.
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КраснодарРоссияСШАОбщество
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