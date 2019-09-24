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РИА Новости

Глава Росгидромета назвал 2019 год аномально тяжелым с точки зрения погоды

14:01 24.09.2019
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© РИА НовостиМаксим Яковенко
Максим Яковенко
© РИА Новости
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) Максим Яковенко назвал 2019 год аномально тяжелым для России с точки зрения погоды.
"2019 год был тяжелым. Аномальные дожди. Дальний восток заливало два месяца", - сказал он на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься.
Панорама Москвы
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Паводок в Иркутской областиПогодаМаксим ЯковенкоРосгидрометОбщество
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