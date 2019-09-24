Глава Росгидромета назвал 2019 год аномально тяжелым с точки зрения погоды

Масштабные наводнения и паводки летом 2019 года привели к гибели людей, прорывам защитных дамб и затоплениям значительного количество домов, а также серьезным разрушениям инфраструктуры. Первое наводнение было зафиксировано в конце июня в Иркутской области. Погибли 25 человек, без вести пропали шесть. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста. В конце июля в Приангарье началась вторая волна паводка, в результате которой в Тулунском районе подтопило 233 дома в девяти населенных пунктах. В августе начался сильный паводок на Амуре, а в сентябре из-за тайфуна "Линлин" уровень воды в реке снова начал стремительно подниматься.