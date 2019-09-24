На Сахалине водители "наловили" на трассе полтонны лосося

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. На юге Сахалина порядка 500 килограммов лосося выпало из фуры на проезжую часть, пишет издание "За рулем".
По информации СМИ, инцидент произошел на трассе между селами Долинское и Стародубское. Как рассказали очевидцы, при движении у грузового автомобиля открылась дверь отсека, и часть рыбы вывалилась на дорогу.
Проезжавшие мимо автомобилисты не растерялись, остановили машины и начали собирать выпавшую рыбу.
Однако вскоре приехал погрузчик, который собрал оставшийся товар и освободил трассу.