В Нижневартовске ликвидировали открытое горение в магазине

Исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по Московской области полковник Алексей Павлов выступает перед журналистами рядом с местом крушения вертолета Ми-8 МЧС России вблизи населенного пункта Октябрьский Люберецкого района Московской области

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 24 сен - РИА Новости. Пожарным удалось ликвидировать открытое горение в двухэтажном магазине в Нижневартовске, сообщили РИА Новости в управлении МЧС по ХМАО.

Пожар в магазине "Светофор" произошел около полудня по местному времени (10.00 мск). Площадь, охваченная огнем, составляла 800 квадратных метров, также произошло обрушение кровли на 300 "квадратах". Позже в окружном управлении МЧС сообщили, что пожар локализован на площади 900 квадратных метров. На месте происшествия работают 54 человека и 11 единиц техники.

"Открытое горение ликвидировано в 14.50 (12.50 мск). Пострадавших, по предварительным данным, нет. Работают те же силы и средства", - сказал представитель ведомства.

Ранее также сообщалось, что посетители и продавцы эвакуировались из магазина самостоятельно.

Кроме того, источник РИА Новости в экстренных службах города отмечал, что одна из предварительных версий возникновения пожара - проблемы с электропроводкой. Ссылаясь на очевидцев, он пояснял, что после эвакуации они видели, будто дымил и искрил щиток, находящийся снаружи здания.