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РИА Новости
Парламентское Собрание Союза Беларуси и России

Фестиваль Союзного государства стал "трамплином" для многих артистов

14:03 24.09.2019
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© Фото : сайт фестиваля "Молодежь – за Союзное государство"Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство"
Фестиваль Молодежь – за Союзное государство
© Фото : сайт фестиваля "Молодежь – за Союзное государство"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен – РИА Новости. Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", давший путевку в творческую жизнь многим артистам из России и Белоруссии, обеспечивает преемственность лучших традиций в области молодежного песенного творчества, считает член комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
Парламентское Собрание является инициатором фестиваля, который проходит в эти дни в Ростовской области. В нем принимают участие около 300 человек. Ожидается, что площадки фестиваля в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах посетят не менее 15 тысяч зрителей из России и Белоруссии.
"Фестиваль с каждым годом расширяется, увеличивается количество участников. Важно, что многие из них, дебютировавшие на фестивале, сейчас стали известными музыкантами, артистами. Этот успешный формат", - сказал Круглый.
Как отметила председатель комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева, есть примеры, когда участники фестиваля становились победителями и других престижных конкурсов.
Так, Алена Ланская (Белоруссия), ставшая в 2010 году лауреатом I степени конкурса молодых исполнителей молодежной песни на фестивале "Молодежь – за Союзное государство", в 2011 году получила гран-при на конкурсе исполнителей эстрадной песни на фестивале "Славянский базар в Витебске". В 2013 году она приняла участие в конкурсе Евровидения, заняв 16-е место из 26. Другой пример – Василиса Старшова (Россия). В 2014 году она завоевала гран-при конкурса исполнителей молодежной песни на фестивале, а с 2016 по 2017 годы уже работала солисткой группы "Ленинград".
Вид на Ростов-на Дону
23 сентября, 19:42Парламентское Собрание Союза Беларуси и России
Фестиваль "Молодежь — за Союзное государство" открылся в Ростовской области
Цель проведения фестиваля "Молодежь – за Союзное государство" - пропаганда патриотизма и идеи дружбы народов через песенное искусство, содействие созданию единого культурного пространства молодежи Белоруссии и России, выявление талантливых исполнителей современной молодежной песни. Фестиваль проводится с 2006 года. В первый год он состоялся в Анапе и был приурочен к десятой годовщине подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. С 2007 года фестиваль проводится в Ростовской области.
В этом году фестиваль продлится до 27 сентября. Во вторник состоится Международный конкурс исполнителей молодежной песни – ключевое событие фестиваля, в котором примут участие более 20 молодых вокалистов, прошедших отборы в Белоруссии и России. По окончании творческого состязания пройдет патриотическая акция "Свеча памяти" – возложение цветов к Вечному огню мемориального комплекса "Павшим воинам". На следующий день участники фестиваля выступят со специальной программой в городах Шахты и Таганроге. В Ростове-на-Дону пройдет музыкальный вечер, посвященный национальным традициям. В четверг состоятся товарищеский матч по футболу и фестивальный спортивный марафон "Театр большого спорта", а для жителей Ростова-на-Дону будет организован концерт участников и гостей фестиваля "Помним, гордимся!". Завершится фестиваль торжественным гала-концертом 27 сентября в Ростовском академическом театре драмы имени М. Горького, где будут объявлены победители конкурсных программ.
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