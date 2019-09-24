Фестиваль Союзного государства стал "трамплином" для многих артистов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 сен – РИА Новости. Фестиваль "Молодежь – за Союзное государство", давший путевку в творческую жизнь многим артистам из России и Белоруссии, обеспечивает преемственность лучших традиций в области молодежного песенного творчества, считает член комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, член Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

Парламентское Собрание является инициатором фестиваля, который проходит в эти дни в Ростовской области. В нем принимают участие около 300 человек. Ожидается, что площадки фестиваля в Ростове-на-Дону, Таганроге и Шахтах посетят не менее 15 тысяч зрителей из России и Белоруссии.

"Фестиваль с каждым годом расширяется, увеличивается количество участников. Важно, что многие из них, дебютировавшие на фестивале, сейчас стали известными музыкантами, артистами. Этот успешный формат", - сказал Круглый.

Как отметила председатель комиссии Парламентского Собрания по социальной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам Елена Афанасьева, есть примеры, когда участники фестиваля становились победителями и других престижных конкурсов.

Так, Алена Ланская (Белоруссия), ставшая в 2010 году лауреатом I степени конкурса молодых исполнителей молодежной песни на фестивале "Молодежь – за Союзное государство", в 2011 году получила гран-при на конкурсе исполнителей эстрадной песни на фестивале "Славянский базар в Витебске". В 2013 году она приняла участие в конкурсе Евровидения, заняв 16-е место из 26. Другой пример – Василиса Старшова (Россия). В 2014 году она завоевала гран-при конкурса исполнителей молодежной песни на фестивале, а с 2016 по 2017 годы уже работала солисткой группы "Ленинград".

Цель проведения фестиваля "Молодежь – за Союзное государство" - пропаганда патриотизма и идеи дружбы народов через песенное искусство, содействие созданию единого культурного пространства молодежи Белоруссии и России, выявление талантливых исполнителей современной молодежной песни. Фестиваль проводится с 2006 года. В первый год он состоялся в Анапе и был приурочен к десятой годовщине подписания договора об образовании сообщества России и Белоруссии. С 2007 года фестиваль проводится в Ростовской области.