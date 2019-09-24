МВД России запросило новое продление ареста братьев Магомедовых

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следствие попросило Мосгорсуд продлить срок ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова по громкому делу о преступном сообществе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе инстанции.

"Рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Магомедовых и [главы входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура] Максидова состоится в Мосгорсуде 25 сентября в 12.30", - сказали в пресс-службе.

Между тем расследование дела, как сообщала защита, уже завершено.

Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.