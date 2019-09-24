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РИА Новости

МВД России запросило новое продление ареста братьев Магомедовых

13:50 24.09.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Следствие попросило Мосгорсуд продлить срок ареста совладельца группы "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова по громкому делу о преступном сообществе, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе инстанции.
"Рассмотрения ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Магомедовых и [главы входящей в группу "Сумма" компании "Интекс" Артура] Максидова состоится в Мосгорсуде 25 сентября в 12.30", - сказали в пресс-службе.
Между тем расследование дела, как сообщала защита, уже завершено.
Совладелец группы компаний "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед были арестованы в марте 2018 года в Москве. Следственный департамент МВД заподозрил их в особо тяжких преступлениях: организации преступного сообщества, хищениях и растратах на миллиарды рублей, а Максидова - в хищении почти 669 миллионов рублей. Магомеду Магомедову дополнительно было предъявлено обвинение по статье "незаконный оборот оружия". Виновными фигуранты дела себя не считают.
Совладелец и председатель совета директоров группы Сумма Зиявудин Магомедов. Архивное фото
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Forbes оценивает состояние Зиявудина Магомедова в 550 миллионов долларов и отводит ему 185-е место в списке богатейших россиян (2019 год). Они с братом, по данным журнала, представляют один из богатейших семейных кланов. Впрочем, в рейтинге Forbes за 2018 год Зиявудин Магомедов был 49-м с состоянием в 1,2 миллиарда долларов. С тех пор ряд крупных активов "Суммы" перешел к госструктурам. У бизнесмена остается пакет в 32,5% акций транспортной группы Fesco.
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