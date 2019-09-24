Косачев призвал мировое сообщество отреагировать на инцидент с визами США

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отреагировать на ситуацию с отказом выдать американскую визу членам делегации РФ на Генассамблею ООН должно все международное сообщество, иначе "скоро придут за всеми остальными", заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.

Ранее он заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник.

"И если сейчас промолчит международное сообщество, если сейчас только Россия будет на это реагировать, - ну, скоро придут и за всеми остальными. В этом нет никакого сомнения, это осознанная стратегическая линия США - устанавливать для себя любимых исключительные какие-то правила поведения и требовать от остальных всего, что только им придет в голову, оставляя за собой право действовать по собственному разумению", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".

Эта ситуация критическая, и она требует реакции международного сообщества, добавил Косачев.

По его словам, на отказ США в визах части российской делегации в Генассамблее ООН должна последовать консолидированная реакция международного сообщества. "Эта ситуация вызывает глубочайшие сожаления и исключительную озабоченность тем, как себя сейчас ведут США по отношению к международному сообществу. Это не только и не сколько тема российско-американских отношений, это очевидно антиооновская акция американских властей, и она требует консолидированной реакции международного сообщества", - сказал Косачев.

С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.