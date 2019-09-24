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РИА Новости

Косачев призвал мировое сообщество отреагировать на инцидент с визами США

13:48 24.09.2019 (обновлено: 14:22 24.09.2019)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев . Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Отреагировать на ситуацию с отказом выдать американскую визу членам делегации РФ на Генассамблею ООН должно все международное сообщество, иначе "скоро придут за всеми остальными", заявил председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев.
Ранее он заявил, что не получил вовремя визу США и не сможет принять участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке, куда он должен был вылететь во вторник.
"И если сейчас промолчит международное сообщество, если сейчас только Россия будет на это реагировать, - ну, скоро придут и за всеми остальными. В этом нет никакого сомнения, это осознанная стратегическая линия США - устанавливать для себя любимых исключительные какие-то правила поведения и требовать от остальных всего, что только им придет в голову, оставляя за собой право действовать по собственному разумению", - сказал Косачев в эфире телеканала "Россия 24".
Эта ситуация критическая, и она требует реакции международного сообщества, добавил Косачев.
По его словам, на отказ США в визах части российской делегации в Генассамблее ООН должна последовать консолидированная реакция международного сообщества. "Эта ситуация вызывает глубочайшие сожаления и исключительную озабоченность тем, как себя сейчас ведут США по отношению к международному сообществу. Это не только и не сколько тема российско-американских отношений, это очевидно антиооновская акция американских властей, и она требует консолидированной реакции международного сообщества", - сказал Косачев.
С 24 по 30 сентября в Нью-Йорке пройдет неделя высокого уровня 74-й сессии ГА ООН. Ожидается, что на полях Генассамблеи глава МИД РФ Сергей Лавров проведет несколько десятков встреч с главами государств, правительств, министрами иностранных дел, а также примет участие в заседаниях СБ ООН и переговорах глав МИД в многосторонних и региональных форматах.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что некоторые члены делегации РФ не получили визы. Ссылки на то, что ситуация с невыдачей виз носит технический характер она назвала "несостоятельными". Всего визу не получили десять членов делегации.
Генеральная ассамблея ООН
Вчера, 12:52РИА Новости
Эксперт прокомментировал невыдачу россиянам американских виз на ГА ООН
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Мария ЗахароваГенеральная Ассамблея ООНСергей ЛавровМИД РФСовет Федерации РФКонстантин КосачевРоссияСШАВ мире
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