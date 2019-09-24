Эксперт назвал установление морской границы с Украиной целесообразным

МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Эксперт считает целесообразным установление морской границы между Россией и Украиной в случае, если статус Азовского моря как внутреннего сохранится и установление границ пройдет с учетом положений Договора между странами о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года, заявил РИА Новости эксперт по морскому праву, доктор юридических наук, профессор Российского университета транспорта Василий Гуцуляк.

Ранее украинское государственное учреждение "Госгидрография" предложило инициировать "принудительные" переговоры с Москвой по установлению морской границы.

"Насколько я понимаю, речь идет об установлении границ в Азовском море, поскольку на Черном море межгосударственная граница уже есть ... Мне кажется, такая тема для переговоров имеет право на существование, но вместе с тем не сказано самое главное - если говорить об установлении границ в Азовском море, эти переговоры должны проводиться в контексте Договора 2003 г. между Россией и Украиной. Статус Азовского моря определен именно этим договором... оно является внутренним морем России и Украины", - считает эксперт. Он уточнил, что этот вопрос может быть решен исключительно в рамках двусторонних договоренностей.

Собеседник агентства отметил, что ситуация на сегодняшний день действительно неопределенная. "Установление морской границы, конечно, принесло бы обоюдную пользу, но при условии, что по обе стороны этой морской границы должен сохраняться правовой режим внутренних морских вод", - говорит Гуцуляк. По его словам, необходимо четкое разделение пределов юрисдикции каждого государства, что приведет к большей ясности и координации действий, в том числе и при возникновении морских происшествий, требующих проведения спасательных операций, а также будут разделены зоны ответственности в части обеспечения безопасности мореплавания.

"Если же рассматривать вопрос о морских границах в отрыве от указанного договора, это может иметь далеко идущие последствия", - добавил Гуцуляк, пояснив, что в этом случае в Азовском море возможно появление таких морских пространств, как территориальное море, прилежащая и исключительная экономическая зоны, а это, в свою очередь, означает прекращение статуса Азовского моря как внутренних морских вод России и Украины и, соответственно, беспрепятственный доступ судов под любым флагом, в том числе и иностранных военных кораблей.