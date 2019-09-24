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РИА Новости

Минобороны опровергло заявление Эстонии о нарушившем границу Су-34

13:46 24.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
МОСКВА, 24 сен - РИА Новости. Минобороны РФ опровергло заявление Эстонии о нарушении границы российским самолетом, подчеркнув, что воздушное судно летело над нейтральными водами Балтийского моря и никаких претензий не было.
Ранее в пресс-службе Главного штаба Сил обороны Эстонии заявили, что истребитель Су-34 Воздушно-космических сил России нарушил воздушную границу балтийской республики.
"Двадцать третьего сентября самолет ВКС России совершил плановый перелет в Калининградскую область над нейтральными водами Балтийского моря. Перелет проходил по заранее согласованному маршруту. В процессе полета экипаж российского самолета постоянно находился на связи, в том числе с эстонскими диспетчерами организации воздушного движения", - говорится в сообщении.
В российском военном ведомстве подчеркнули, что "никаких претензий к полету российского самолета не предъявлялось".
"Последовавшие спустя сутки заявления эстонской стороны о якобы нарушении российским самолетом воздушного пространства Эстонии являются запоздалой попыткой привлечь необоснованное внимание и вызывают недоумение", - добавляется в сообщении.
Отмечается, что полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств, "что подтверждено средствами объективного контроля".
Стратегический сверхзвуковой ракетоносец ТУ-160 Иван Ярыгин.
7 июля, 08:00РИА Новости
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Воздушно-космические силы РоссииСу-34Министерство обороны РФЭстонияРоссияБезопасность
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