Эстонские военные заявили, что российский Су-34 нарушил воздушную границу

ТАЛЛИН, 24 сен — РИА Новости. Эстонские военные заявили, что истребитель Су-34 Воздушно-космических сил России нарушил воздушную границу балтийской республики.
"Истребитель Су-34 ВКС России вчера вечером без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии", - говорится в сообщении пресс-службы Главного штаба Сил обороны Эстонии.
По данным Главного штаба, МИД страны вызвал в понедельник посла России в Эстонии, которому была вручена соответствующая нота.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российских ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.