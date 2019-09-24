Эстонские военные заявили, что российский Су-34 нарушил воздушную границу

"Истребитель Су-34 ВКС России вчера вечером без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии", - говорится в сообщении пресс-службы Главного штаба Сил обороны Эстонии.