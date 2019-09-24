Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-24T13:12Z
https://ria.ru/20190924/1559047890.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/154953/62/1549536205_0:0:3338:1879_1036x0_80_0_0_645872eda932da84a88aeee8322813e7.jpg
РИА Новости

Эстонские военные заявили, что российский Су-34 нарушил воздушную границу

13:12 24.09.2019
1335
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкИстребитель-бомбардировщик Су-34
Истребитель-бомбардировщик Су-34
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Истребитель-бомбардировщик Су-34. Архивное фото
ТАЛЛИН, 24 сен — РИА Новости. Эстонские военные заявили, что истребитель Су-34 Воздушно-космических сил России нарушил воздушную границу балтийской республики.
"Истребитель Су-34 ВКС России вчера вечером без разрешения вошел в воздушное пространство республики в районе острова Вайндлоо. Самолет находился в воздушном пространстве Эстонии менее минуты. У Су-34 был выключен транспондер, полетный план представлен не был. Самолет не вступал в радиоконтакт с диспетчерскими службами Эстонии", - говорится в сообщении пресс-службы Главного штаба Сил обороны Эстонии.
По данным Главного штаба, МИД страны вызвал в понедельник посла России в Эстонии, которому была вручена соответствующая нота.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что все полеты самолетов российских ВКС выполнялись и выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами, не нарушая границ других государств.
7300000
Обсудить 4
Воздушно-космические силы РоссииСу-34ЭстонияРоссияВ мире
Рекомендуем
Автомобили полиции
В Кирове предотвратили массовое убийство в школе
РИА
Новости
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время заседания Палаты общин в Лондоне
Оппозиция призвала к немедленной отставке Бориса Джонсона
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Песков: невыдача виз российской делегации на ГА ООН требует жесткой реакции
Константин Косачев
В Совфеде пообещали "чувствительные" ответные меры на отказ в визах США
Лента
новостей
Сотрудники полиции на улице Москвы
В Анапе наказали 11 полицейских по делу об изнасиловании волейболистки
Официальный представитель Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Конашенков во время брифинга о процессе мирного урегулирования в Сирии
Конашенков рассказал о дронах боевиков, сбитых на подлете к Хмеймиму
Первый пуск ракеты Уран по дрейфующей цели в Японском море
Минобороны опубликовало видео первого пуска ракеты "Уран" с корабля "Смерч"
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков
Песков заявил, что в полицию нельзя бросать даже пластиковый стаканчик
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Поездка Путина на Генассамблею ООН не планировалась
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
Российские журналисты проехали по железнодорожной части Крымского моста
Полиция у здания штаб-квартиры ООН во время проведения Генеральной Ассамблеи. 23 сентября 2019
В МИД возмутились невыдачей американских виз россиянам для участия в ГА ООН
Генеральная ассамблея ООН
Эксперт прокомментировал невыдачу россиянам американских виз на ГА ООН
Здание Министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве
Зампосла США вызвали в МИД из-за невыдачи виз части делегации на ГА ООН
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:02Лавров проводит встречу с главой МИД Саудовской Аравии на полях ГА ООН
01:59Устинов окажет поддержку всем фигурантам дел о незаконных акциях в Москве
01:53Выведенный на техобслуживание спутник "Глонасс-К" вернулся к работе
01:50Подольские школьники хотят запустить телескоп в космос в 2022-2023 годах
01:49Суд пересмотрит приговор против 39 нацболов по делу о массовых беспорядках
01:43В самопровозглашенном Косово стартует кампания по выборам в парламент
01:39Суд рассмотрит продление ареста Раджабову по делу о беспорядках в Москве
01:37Трамп заявил, что Украина разрешила опубликовать его разговор с Зеленским
01:26Президент Кубы сравнил с геноцидом усиление блокады со стороны США
01:22Совфед переизберет главу Верховного суда и назначит нового замгенпрокурора
01:17Орешкин расскажет в Совфеде о прогнозе экономического развития до 2022 года
01:16"Астанинская тройка" начала работу на полях Генассамблеи ООН
01:13Лавров "поблагодарил" США за то, что "в конце концов получил визу"
01:13Соловьев назвал Грету Тунберг проектом, за которым стоят бизнес-интересы
01:10Венесуэльский суд подтвердил ничтожность актов Национальной ассамблеи
01:04Трамп призвал Моди выполнить обещание о лучшей жизни для Кашмира
01:03Зеленский ответил на вопрос о расширении "Нормандской четверки"
01:00Совет Федерации вновь выберет спикера палаты
00:58Зеленский и Меркель обсудили предстоящую встречу "нормандской четверки"
00:54Суд рассмотрит в Москве продление домашнего ареста Егору Жукову
Лента новостейМолния