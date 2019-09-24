Журналистам нельзя ронять авторитет врачей, заявил Киселев

"Писать квалифицированно - раз. И второе - так, чтобы сохранять авторитет врача. Все материалы о врачебных ошибках, якобы, врач ошибся, я считаю, что они очень вредны. Сразу такие материалы воспринимаются как некое обобщение в отношении всей нашей медицины. Нельзя ронять авторитет врача, учителя и полицейского везде в мире. И если мы роняем авторитет врача, то мы сразу отправляем нашего читателя, зрителя к знахарям, в народную медицину, к колдунам", - заявил Киселев.