Журналистам нельзя ронять авторитет врачей, заявил Киселев

СОЧИ, 24 сен - РИА Новости. Журналисты должны осторожно писать о врачебных ошибках, чтобы не подрывать авторитет врачей, отправляя людей в нетрадиционную медицину, считает генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
Отвечая на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи, на вопрос о том, как сотрудниками СМИ нужно освещать тему здравоохранения в России, Киселев порекомендовал коллегам внимательно разбираться в каждой ситуации, вникать в проблему и писать осторожно.
"Писать квалифицированно - раз. И второе - так, чтобы сохранять авторитет врача. Все материалы о врачебных ошибках, якобы, врач ошибся, я считаю, что они очень вредны. Сразу такие материалы воспринимаются как некое обобщение в отношении всей нашей медицины. Нельзя ронять авторитет врача, учителя и полицейского везде в мире. И если мы роняем авторитет врача, то мы сразу отправляем нашего читателя, зрителя к знахарям, в народную медицину, к колдунам", - заявил Киселев.
Он добавил, что нетрадиционная медицина опасна еще и тем, что никто не несет ответственность за состояние больных.