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РИА Новости
Липецкая область

Порядка 34 липецких фермеров получат грант "Агростартап"

13:43 24.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУборка пшеницы
Уборка пшеницы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
ЛИПЕЦК, 24 сен — РИА Новости. Порядка 34 фермеров Липецкой области получат грант - "Агростартап" - в размере от 1,1 до 4 миллионов рублей на развитие фермерского хозяйства или его создание, сообщил РИА Новости глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, "Агростартап" – новый вид государственной поддержки (грант в форме субсидий) в рамках федерального проекта "Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации". Он поможет тем, кто только в этом году делает первые шаги в своем деле или собирается регистрировать крестьянское (фермерское) хозяйство. Грантовые средства могут быть использованы на разведение крупного рогатого скота мясного и молочного направления, птицеводство, пчеловодство, выращивание зерновых, картофеля, плодово-ягодной продукции, развитие овощеводства, в том числе закрытого грунта.
Как отметил Артамонов, всего на получение грантов были поданы 104 заявки.
Глава региона подчеркнул, что получатели "Агростартапов" создадут 64 новых рабочих места, что будет способствовать повышению занятости сельского населения и развитию сельских территорий в целом.
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"Государственная поддержка малых форм хозяйствования – одно из ведущих направлений развития аграрного комплекса Липецкой области, и мы будем оказывать поддержку подобным инициативам и в будущем", - сказал Артамонов.
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