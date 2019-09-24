Киселев назвал Россию чемпионом мира по свободе слова

"Правительство должно стоять на стороне правды и фактов. И журналист тоже. Сейчас бессмысленно что-то не выкладывать, поскольку мы живем в ситуации, когда запретов нет. Цензура, когда можно было рассыпать свинцовые гранки газеты, и газета выйдет с белым полем вместо статьи, — это было больше 100 лет назад. Сейчас белых полей в информации нет. Это в любом случае будет заполнено", — сказал он на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи.