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РИА Новости

Киселев назвал Россию чемпионом мира по свободе слова

13:42 24.09.2019 (обновлено: 14:23 24.09.2019)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев
© РИА Новости / Максим Блинов
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
СОЧИ, 24 сен — РИА Новости. Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев выразил мнение, что Россия стала чемпионом мира по свободе слова.

"Правительство должно стоять на стороне правды и фактов. И журналист тоже. Сейчас бессмысленно что-то не выкладывать, поскольку мы живем в ситуации, когда запретов нет. Цензура, когда можно было рассыпать свинцовые гранки газеты, и газета выйдет с белым полем вместо статьи, — это было больше 100 лет назад. Сейчас белых полей в информации нет. Это в любом случае будет заполнено", — сказал он на форуме Союза журналистов "Вся Россия", который проходит в Сочи.

Киселев добавил, что меняются технологии и времена, и сейчас у российских журналистов "безбрежная" свобода слова, которая выражается в выборе издания, редактора, политики СМИ.
"Вы можете работать где угодно… <…> Вы можете говорить все что угодно. Вас будут ругать, но вы будете продолжать работать в профессии, вы можете выбрать себе любое издание по вкусу и называть себя журналистом", — подчеркнул он.
Киселев также отметил, что Россия во многом поменялась местами с Западом, где свободы слова все меньше.
"У нас вы можете говорить "Я люблю Путина" либо "Я не люблю Путина". У нас вы можете говорить "Я люблю геев" или "Я не люблю геев". Ну вот есть у человека своя точка зрения. Если вы скажете в Америке, что "Я люблю Путина, но не люблю геев", то это будет самоубийственная комбинация", — резюмировал он.
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Дмитрий КиселевРоссияСШАОбщество
Популярные комментарии
У нас свобода слова!!!???
24 сентября, 14:16
sserj1679
121100012
Не зря только про Украину талдычат . А как только о своей стране да о обнищании людей сразу рот затыкают . Особенно на 60 минут .
24 сентября, 14:35
ppavelsmetkin
1711029
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